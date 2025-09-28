Resultados Semana 4 de NFL: Los Steelers vencen a los Vikings en Dublín

La Semana 4 de la NFL continuó este domingo con una buena victoria de los Pittsburgh Steelers sobre los Minnesota Vikings por 24-21, un triunfo que estuvo marcado por un hecho histórico ya que era el prime partido oficial en Dublín, Irlanda.

Tras mostrarse vulnerables en el arranque de la temporada, el equipo de Mike Tomlin volvió a imponer respeto: Carson Wentz sufrió seis capturas y dos intercepciones, evidenciando las bajas en la línea ofensiva de Minnesota.

Aunque Aaron Rodgers brilló con un pase de touchdown de 80 yardas a D.K. Metcalf para abrir ventaja, la defensa fue la clave. Cada presión marcó el ritmo del partido y permitió a Pittsburgh controlar gran parte del encuentro.

Video ¡Cierre de infarto! Touchdown de Jalen Nailor y se aprieta el juego