    NFL

    Resultados Semana 4 de NFL: Los Steelers vencen a los Vikings en Dublín

    La defensa de Pittsburgh le propinió seis capturas y dos intercepciones a Carson Wentz, evidenciando las bajas en la línea ofensiva de Minnesota.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¡Hacen efectiva la intercepción! Gainwell logra touchdown

    La Semana 4 de la NFL continuó este domingo con una buena victoria de los Pittsburgh Steelers sobre los Minnesota Vikings por 24-21, un triunfo que estuvo marcado por un hecho histórico ya que era el prime partido oficial en Dublín, Irlanda.

    Tras mostrarse vulnerables en el arranque de la temporada, el equipo de Mike Tomlin volvió a imponer respeto: Carson Wentz sufrió seis capturas y dos intercepciones, evidenciando las bajas en la línea ofensiva de Minnesota.

    PUBLICIDAD

    Aunque Aaron Rodgers brilló con un pase de touchdown de 80 yardas a D.K. Metcalf para abrir ventaja, la defensa fue la clave. Cada presión marcó el ritmo del partido y permitió a Pittsburgh controlar gran parte del encuentro.

    Video ¡Cierre de infarto! Touchdown de Jalen Nailor y se aprieta el juego

    Con récord de 3-1 y semana de descanso por delante, los Steelers parecen haber encontrado un equilibrio que los perfila como contendientes en la AFC. Con la derrota, los Vikings (2-2) necesitan encontrar la manera de reorganizarse. Tras una gran victoria con Wentz como mariscal de campo en la Semana 3, el equipo dio un gran paso atrás este domingo.

    Más sobre NFL

    2:08
    ¡Cierre de infarto! Touchdown de Jalen Nailor y se aprieta el juego

    ¡Cierre de infarto! Touchdown de Jalen Nailor y se aprieta el juego

    1:29
    ¡Milimétrico touchdown! Scott recorta por Vikings

    ¡Milimétrico touchdown! Scott recorta por Vikings

    1:02
    ¡Hacen efectiva la intercepción! Gainwell logra touchdown

    ¡Hacen efectiva la intercepción! Gainwell logra touchdown

    1:33
    ¡Brutal DK Metcalf! Touchdown de 80 yardas para Steelers

    ¡Brutal DK Metcalf! Touchdown de 80 yardas para Steelers

    1:14
    ¡No extrañan a Warren! Kenneth Gainwell logra touchdown para Steelers

    ¡No extrañan a Warren! Kenneth Gainwell logra touchdown para Steelers

    Relacionados:
    NFLMás Deportes