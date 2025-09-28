Resultados Semana 4 de NFL: Los Steelers vencen a los Vikings en Dublín
La defensa de Pittsburgh le propinió seis capturas y dos intercepciones a Carson Wentz, evidenciando las bajas en la línea ofensiva de Minnesota.
La Semana 4 de la NFL continuó este domingo con una buena victoria de los Pittsburgh Steelers sobre los Minnesota Vikings por 24-21, un triunfo que estuvo marcado por un hecho histórico ya que era el prime partido oficial en Dublín, Irlanda.
Tras mostrarse vulnerables en el arranque de la temporada, el equipo de Mike Tomlin volvió a imponer respeto: Carson Wentz sufrió seis capturas y dos intercepciones, evidenciando las bajas en la línea ofensiva de Minnesota.
Aunque Aaron Rodgers brilló con un pase de touchdown de 80 yardas a D.K. Metcalf para abrir ventaja, la defensa fue la clave. Cada presión marcó el ritmo del partido y permitió a Pittsburgh controlar gran parte del encuentro.
Con récord de 3-1 y semana de descanso por delante, los Steelers parecen haber encontrado un equilibrio que los perfila como contendientes en la AFC. Con la derrota, los Vikings (2-2) necesitan encontrar la manera de reorganizarse. Tras una gran victoria con Wentz como mariscal de campo en la Semana 3, el equipo dio un gran paso atrás este domingo.