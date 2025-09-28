Malik Nabers sufre una terrorífica lesión en su rodilla izquierda

Los New York Giants recibieron un golpe inesperado en medio del entusiasmo por el debut de Jaxson Dart como mariscal titular debido a la lesión de una de sus estrellas.

La tarde de este domingo en East Rutherford, que había comenzado con buenas sensaciones, cambió drásticamente cuando Malik Nabers, receptor llamado a ser la pieza ofensiva más determinante del equipo, sufrió una lesión que podría traer consecuencias serias.

PUBLICIDAD

La jugada se produjo al cierre del segundo cuarto, tras una salida en falso forzada a los Chargers. Dart lanzó un envío hacia la banda buscando a Nabers, pero el receptor cayó al césped sin poder atrapar el balón.

De inmediato mostró signos de dolor en la rodilla derecha, que se dobló en la acción. La preocupación se apoderó del estadio cuando fue retirado en camilla con poco más de 6 minutos restantes antes del descanso.

Aunque el cuerpo médico de los Giants no ha emitido un parte oficial, el hecho de tratarse de una lesión sin contacto incrementa la alarma sobre la gravedad del problema. Sin embargo, diferentes reportes indican que habría sufrido una rotura de ligamentos cruzados, lo cual lo dejaría fuera el resto de la campaña.