Lo que parecía una noche de paliza para Miami Dolphins, el equipo del coach Mike McDaniel mostró su mejor versión en la actual temporada y le complicó la noche a los Bills de Buffalo. Al final el triunfo 31-21 para el conjunto de entrenador Sean McDermott.

El quarterback Josh Allen terminó con tres envíos de touchdown a Dalton Kincard, Jackson Hawes y Khalil Shakir confirmando que son una explosiva ofensiva que los tiene con marca de tres ganados cero perdidos, en el arranque de temporada de la NFL.

Miami, por su parte, llegó como víctima y salió con la frente en alto. Desde el arranque del partido el ataque de Tua Taigovaloa dejó en claro que iban por el triunfo al conseguir puntos en su primera serie ofensiva.

Al final, no les alcanzó, pero sí mostraron una actitud muy distinta a lo que fueron los primeros dos encuentros de Miami. Tua sumó dos pases de anotación a Jaylen Waddle y Tyreek Hill.

El corredor de los Bills James Cook superó las 100 yardas y un touchdown.