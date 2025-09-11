Segunda semana de la NFL, segundo triunfo de Green Bay Packers ante un rival que la temporada pasada llegó a la Final de Conferencia, Washington Commanders. Con par de envíos a la zona de las diagonales de Jordan Love, los de Wisconsin derrotaron 27-18 a los ex Pieles Rojas que suman primer descalabro en la temporada.

La localía en Lambeau Field “jugó” su partido para motivar a su equipo e intimidar al rival y mantener su hegemonía en los últimos años. En el primer cuarto, la ofensiva de Green Bay produjo sus primeros puntos con pase de Love a Romeo Doubs de cinco yardas para el 7-0.

Green Bay aumentó su ventaja con gol de campo y Washington le respondió con la misma vía. En el tercer cuarto vendría otro gol de campo para los Packers para dejar el marcador 17-3 a favor de los de casa.

El primero touchdown de Washington vendría en un pase de Jayden Daniels a su ala cerrada Zach Ertz. De inmediato Green Bay respondió con otro pase de seis puntos a Tucker Kraft para dejar el marcador 24-10.