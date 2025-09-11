    NFL

    ¡Green Bay da golpe de autoridad sobre Washington!

    Con par de pases de touchdown de Jordan Love, los Packers doblegan 24-10 a los Commanders, en actividad de la Semana 2 de la NFL.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Jordan Love, QB de Green Bay
    Imagen Getty Images.
    Jordan Love, QB de Green Bay

    Segunda semana de la NFL, segundo triunfo de Green Bay Packers ante un rival que la temporada pasada llegó a la Final de Conferencia, Washington Commanders. Con par de envíos a la zona de las diagonales de Jordan Love, los de Wisconsin derrotaron 27-18 a los ex Pieles Rojas que suman primer descalabro en la temporada.

    PUBLICIDAD

    La localía en Lambeau Field “jugó” su partido para motivar a su equipo e intimidar al rival y mantener su hegemonía en los últimos años. En el primer cuarto, la ofensiva de Green Bay produjo sus primeros puntos con pase de Love a Romeo Doubs de cinco yardas para el 7-0.

    Green Bay aumentó su ventaja con gol de campo y Washington le respondió con la misma vía. En el tercer cuarto vendría otro gol de campo para los Packers para dejar el marcador 17-3 a favor de los de casa.

    El primero touchdown de Washington vendría en un pase de Jayden Daniels a su ala cerrada Zach Ertz. De inmediato Green Bay respondió con otro pase de seis puntos a Tucker Kraft para dejar el marcador 24-10.

    Washington reaccionó con otro envío a las diagonales de Daniels a Deebo Samuel y cerrar la noche 27-18 a favor de los Empacadores. La defensiva de Green Bay en dos partidos acumula ocho capturas de quarterback y lleva tres touchdowns recibidos.

    Más sobre Futbol Americano

    1 min
    ¡San Francisco viene de atrás para llevarse el triunfo!

    ¡San Francisco viene de atrás para llevarse el triunfo!

    1 min
    ¡Randy Moss consigue el triunfo más grande en su vida!

    ¡Randy Moss consigue el triunfo más grande en su vida!

    1 min
    ¡Electrizante inicio de temporada! Philadelphia supera a Dallas

    ¡Electrizante inicio de temporada! Philadelphia supera a Dallas

    1 min
    Horario y dónde ver Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles

    Horario y dónde ver Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles

    1 min
    ¡Dallas Cowboys deja ir a su mejor hombre a la defensiva!

    ¡Dallas Cowboys deja ir a su mejor hombre a la defensiva!

    Relacionados:
    NFLGreen Bay PackersWashington Commanders