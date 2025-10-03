A pesar de tener siete ausencias claves, los 49ers de San Francisco dieron la campanada en Los Angeles, al superar 26-23 a los Rams en tiempo extra. En los juegos divisionales todo puede pasar y esta noche con el inicio de la Semana 5 de la NFL no fue la excepción.

Los Rams llegaban favoritos en los momios, por jugar en casa y por las ausencias del rival que no contaban con Brock Purdy, Nick Bosa, Jauan Jennings, entre otros.

Los Angeles, por su parte, no tenían bajas importantes, pero desde que arrancó el partido comenzaron los problemas para los de casa.

Mac Jones, quien tomó las riendas de Purdy en el ataque, terminó con dos pases de touchdown, para 342 yardas.

A pesar de tres envíos a las diagonales de Matthew Stafford, para los Rams, no fueron suficiente para el triunfo por dos errores muy costosos.

Primero un balón suelto del corredor Kyren Williams, cuando estaban a yardas del touchdown y enviar el partido a tiempo extra.