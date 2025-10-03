El ´hospital’ de San Francisco tiene vida y sorprende a los Rams
Un balón suelto cerca de las diagonales y no convertir un primero y diez, marcaron el rumbo del partido a favor de los 49ers.
A pesar de tener siete ausencias claves, los 49ers de San Francisco dieron la campanada en Los Angeles, al superar 26-23 a los Rams en tiempo extra. En los juegos divisionales todo puede pasar y esta noche con el inicio de la Semana 5 de la NFL no fue la excepción.
Los Rams llegaban favoritos en los momios, por jugar en casa y por las ausencias del rival que no contaban con Brock Purdy, Nick Bosa, Jauan Jennings, entre otros.
Los Angeles, por su parte, no tenían bajas importantes, pero desde que arrancó el partido comenzaron los problemas para los de casa.
Mac Jones, quien tomó las riendas de Purdy en el ataque, terminó con dos pases de touchdown, para 342 yardas.
A pesar de tres envíos a las diagonales de Matthew Stafford, para los Rams, no fueron suficiente para el triunfo por dos errores muy costosos.
Primero un balón suelto del corredor Kyren Williams, cuando estaban a yardas del touchdown y enviar el partido a tiempo extra.
El segundo vino en esta instancia al no conseguir un primero y diez en cuarta y uno, que a la postre sería para sellar la victoria de los 49ers que dejan su marca en 4-1. Los Ángeles se quedan con 3-2.