    NFL

    El ´hospital’ de San Francisco tiene vida y sorprende a los Rams

    Un balón suelto cerca de las diagonales y no convertir un primero y diez, marcaron el rumbo del partido a favor de los 49ers.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Mac Jones respondió con San Francisco.
    Imagen Getty Images
    Mac Jones respondió con San Francisco.

    A pesar de tener siete ausencias claves, los 49ers de San Francisco dieron la campanada en Los Angeles, al superar 26-23 a los Rams en tiempo extra. En los juegos divisionales todo puede pasar y esta noche con el inicio de la Semana 5 de la NFL no fue la excepción.

    PUBLICIDAD

    Los Rams llegaban favoritos en los momios, por jugar en casa y por las ausencias del rival que no contaban con Brock Purdy, Nick Bosa, Jauan Jennings, entre otros.

    Los Angeles, por su parte, no tenían bajas importantes, pero desde que arrancó el partido comenzaron los problemas para los de casa.

    Mac Jones, quien tomó las riendas de Purdy en el ataque, terminó con dos pases de touchdown, para 342 yardas.

    A pesar de tres envíos a las diagonales de Matthew Stafford, para los Rams, no fueron suficiente para el triunfo por dos errores muy costosos.

    Primero un balón suelto del corredor Kyren Williams, cuando estaban a yardas del touchdown y enviar el partido a tiempo extra.

    El segundo vino en esta instancia al no conseguir un primero y diez en cuarta y uno, que a la postre sería para sellar la victoria de los 49ers que dejan su marca en 4-1. Los Ángeles se quedan con 3-2.

    Más sobre Futbol Americano

    1 min
    ¡Agentes del ICE acudirán al Super Bowl LX!

    ¡Agentes del ICE acudirán al Super Bowl LX!

    1 min
    NFL: New York Giants anuncia que su presidente Jonn Mara padece cáncer

    NFL: New York Giants anuncia que su presidente Jonn Mara padece cáncer

    2 min
    NFL anuncia a Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl LX

    NFL anuncia a Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl LX

    1 min
    Malik Nabers sufre una terrorífica lesión en su rodilla izquierda

    Malik Nabers sufre una terrorífica lesión en su rodilla izquierda

    5 min
    Resultados Semana 4 de NFL: Steelers, Pats, Bills y Lions logran victorias

    Resultados Semana 4 de NFL: Steelers, Pats, Bills y Lions logran victorias

    Relacionados:
    NFLSan Francisco 49ersLos Angeles Rams