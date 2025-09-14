Resultados Semana 2 de NFL: Triunfo cardíaco de Cowboys vs. Giants

Video Así podrás ver el Draft 2025 de la NFL

La Semana 2 de la NFL continuó este domingo con una cardíaca victoria de los Dallas Cowboys sobre los New York Giants por 37-40 en el AT&T Stadium de Arlington.

Los Cowboys vinieron de atrás y en el último cuarto, a dos segundos de terminar el partido, un gol de campo de Brandon Aubrey extendió el juego a tiempos extra tras poner el 37-37.

El mismo Aubrey, con otro gol de campo de tres puntos, le dio el primer triunfo de Dallas en la temporada. El pateador sumó un total de 16 puntos en el juego.

Dak Prescott lanzó 362 yardas por aire para dos touchdowns y fue interceptado una vez. Mientras que Russell Wilson contribuyó a tres pases de anotación para Giants (451 yardas) y también fue interceptado en una ocasión.

Seattle Seahawks 31-17 Pittsburgh Steelers

Seahawks tuvo un brutal último cuarto al anotar 17 puntos para remontar a Steelers.

Aaron Rodgers lanzó 203 yardas para un touchdown, mientras que Sam Darnold registró 295 yardas para dos anotaciones de Seattle. Ambos fueron interceptados en dos ocasiones.

Los Angeles Rams 33-19 Tennessee Titans

Los Rams tuvieron un destacado tercer y último cuarto sumando 23 puntos para darle la vuelta al marcador y vencer a los Titans con anotaciones de Davante Adams, Davis Allen, Puka Nacua y Blake Corum, el primero de su carrera.

Buffalo Bills 30-10 New York Jets

Los Jets volvieron a caer en la NFL y apenas metieron ante los Bills que aprovecharon los acarreos para hacer tres touchdowns vía Elijah Moore y James Cook, este con doblete.

New England Patriots 33-27 Miami Dolphins

Drake Maye lideró la segunda victoria de Patriots en la temporada con dos pases de anotación y un touchdown por tierra.

Jacksonville Jaguars 27-31 Cincinnati Bengals

Los Bengals perdieron a Joe Burrow en el segundo cuarto por una lesión en el tobillo izquierdo, pero lograron su segundo triunfo de la temporada.

El quarterback sustituto, Jake Browning, lanzó 241 yardas por aire, y registró dos pases de anotación y tres intercepciones.

San Francisco 49ers 26-21 New Orleans Saints

Mac Jones brilló en su debut con 49ers y lideró la victoria de su equipo con tres pases de touchdown y sin registrar alguna intercepción.

Cleveland Browns 17-41 Baltimore Ravens

En el tercer y cuarto cuarto, los Ravens lograron 31 puntos para aplastar a los Browns; Lamar Jackson dio un partidazo al no ser interceptado y asistir con cuatro pases de TD.

Chicago Bears 21-52 Detroit Lions

Los Lions tuvieron su revancha tras perder la semana pasada ante Green Bay (13-27) y no tuvieron piedad contra los Bears al anotarle cifras con dos dígitos en todos los cuartos para al final sacarle una tremenda ventaja de 31 puntos.

Jared Goff estuvo impecable al lanzar 334 yardas, completar 23 pases de 28 intentos sin ninguna intercepción, y registrar cinco pases de anotación.