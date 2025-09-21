Video ¡Randy Moss consigue el triunfo más grande en su vida!

La oportunidad para que Kansas City Chiefs concretara su primera victoria de la temporada llegó ante los débiles Giants de Nueva York, con una discreta actuación de su quarterback Patrick Mahomes, quien terminó con un pase de touchdown. Al final, Jefes 22-9 Gigantes.

La primera mitad del partido resultó poco atractiva, las ofensivas lucieron muy poco y se fueron al descanso 9-6 a favor de los Jefes. La segunda resultó mejor con el pase de touchdown de Mahomes a su receptor Tyquan Thorton.

PUBLICIDAD

Los Giants intentaron reaccionar, pero poco pudieron hacer ante la defensa de Chiefs. Russell Wilson

confirmó que sus mejores momentos como pasador han quedado en el pasado, ahora es tiempo de hacerse a un lado y ver en el novato Jaxson Dart, la nueva apuesta ofensiva en la gran manzana.

Kansas City lució mejor en este compromiso, pero está muy lejos del nivel mostrado en las últimas temporadas. Llamó la atención una acción afuera del terreno de juego en donde Travis Kelce se acerca su coach Andy Reid, discuten y chocan, tras una fallida serie ofensiva.

Andy Reid ain’t taking no crap from Travis Kelce!



pic.twitter.com/CZAyRsnFyu — Jordan Dajani (@JordanDajani) September 22, 2025