    NFL: New York Giants anuncia que su presidente Jonn Mara padece cáncer

    El equipo dio a conocer la noticia un día después de haber logrado su primer triunfo de la temporada.

    Kevin R. Yu.
    Un día después de que consiguiera su primera victoria de la temporada 2025 de la NFL, New York Giants anunció que su presidente y director ejecutivo, John Mara, padece cáncer.

    Los Giants dieron a conocer la noticia a través de un comunicado en su página web y redes sociales, pero no especificaron el tipo de cáncer que sufre Mara, quien se muestra optimista tras recibir el diagnostico.

    “Recientemente me diagnosticaron cáncer y he seguido el plan de tratamiento recomendado por un excelente equipo médico. Me siento fuerte y optimista, y estoy comprometido a lograr un resultado positivo”, declaró el copropietario de los Giants.

    Sobre su participación en la franquicia de la NFL, John Mara dejó claro que planea “seguir participando activamente con el equipo durante todo mi tratamiento”.

    “Les pido que respeten mi privacidad y la de mi familia en este momento”, añadió el directivo.

    La noticia llega a los Giants luego de vencer 21-18 a Los Angeles Chargers, la primera victoria del equipo con el novato de primera ronda Jaxson Dart como quarterback.

    Johan Mara y su familia poseen el 50 por ciento de las acciones de New York Giants, el otro 50 por ciento lo tiene Steve Tisch, quien es productor de cine y empresario estadounidense.

