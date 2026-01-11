    San Francisco 49ers

    George Kittle de los San Francisco 49ers se lesiona en juego ante Philadelphia

    El ala cerrada tuvo que ser retirado del campo de juego en el carrito de las asistencias médicas.

    Por:
    Alonso Ramírez
    La ronda de comodines (Wild Card) de los playoffs de la NFL entre San Francisco 49ers y los Philadelphia Eagles se llevó a cabo en el Lincoln Financial Field.

    El encuentro estaba cerrado con un marcador de 7-13 a favor de los Eagles cuando vino una terrible lesión del ala cerrada de San Francisco, George Kittle no se levantó tras una recepción.

    Tras ver la repetición en cámara lenta se vio como se lesionó el tendón de Aquiles y tuvo que ser retirado del campo de juego en el carrito de las asistencias médicas.

    Después de unos minutos los 49ers confirmaron en sus redes sociales la lesión que dejó fuera del encuentro a su receptor.

    “Actualización de lesiones: George Kittle está descartado por una lesión de Aquiles”, escribieron en su cuenta de X.

    En el juego que se disputó más temprano este domingo, los Bills de Buffalo derrotaron a los Jacksonville Jaguars y clasificaron a la ronda divisional en la Conferencia Americana.

