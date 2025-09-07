Video La increíble reacción de Burak al enterarse que Karol G cantará en NFL Brasil

San Francisco 49ers arrancó con el pie derecho la temporada 2025 de la NFL con triunfo 17-13 ante Seattle Seahawks, en la Semana 1. El triunfo tuvo sus consecuencias para los de California, al salir lesionados el ala cerrada George Kittle y el receptor Jaunan Jennings.

La presentación del quarterback Sam Darnold con Seattle no fue de la mejor manera al terminar con 150 yardas, sin touchdown. Brock Purdy, por su parte, sumó 277 yardas, dos pases de anotación, pero dos intercepciones, que no gravitaron en el marcador final.

El ataque aéreo de San Francisco se vio mermado con las lesiones de Kittle y Jennings, quienes abandonaron el compromiso, pero en su lugar entró el ala cerrada Jake Tonges, quien en la serie ofensiva definitiva fue factor al sumar tres recepciones y su primer pase de touchdown en la NFL.

Seattle intentó reaccionar, pero San Francisco se lo impidió para asegurar su primer victoria en la temporada en duelo divisional de la Conferencia Nacional.

Resultados de la Semana 1 de la NFL

NY Giants 21-6 Washington Commanders

Pittsburgh Steelers 34-32 NY Jets

Las Vegas Raiders 20-13 New England Patriots

Miami Dolphins 8-33 Indianapolis Colts

Cincinnati Bengals 17-16 Cleveland Browns

Tampa Bay Buccaners 23-20 Atlanta Falcons

Carolina Panthers 10-26 Jacksonville Jaguars

Detroit Lions 13-27 Green Bay Packers

Houston Texans 9-14 Los Angeles Rams