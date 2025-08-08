El mejor quarterback en la historia de la NFL, Tom Brady, sumó un nuevo ‘logro’ en su trayectoria al ser inmortalizado con una estatua afuera del Gillette Stadium, previo al arranque del partido de los Patriots ante Washington, de pretemporada.

El número 12 de New England comentó en la ceremonia que ‘nunca soñó con tener una estatua’. Verme a mi mismo como una estatua es algo que nunca imaginé al crecer, cuando fui reclutado solo esperaba ser parte del equipo, no esperaba que dos décadas y media después estaría hecho en bronce y congelado en el tiempo”.

Brady también señaló que estar orgulloso de formar parte de los Patriots, por 20 años y sabe que su estatua no es solo porque él fue un buen jugador, sino porque todo el equipo hizo su parte.

La escultura mide 12 pies de altura, con todo y base la estatua alcanza los 17 pies (5,8 metros). El peso es de 1,800 libres (816 kilos), mientras que la base de granito es de 10,500 libras (4,762 kilogramos).