¿Quién fue el primer mexicano en ganar un Super Bowl?

En la historia de la NFL se han dado varios casos de jugadores latinos disputando el Super Bowl, incluso varios de ellos que han logrado alzarse con la victoria, sin embargo, de ellos, solamente dos mexicanos han logrado levantar el Vince Lombardi, Efrén Herrera y Raúl Allegre.

De estos dos jugadores nacidos en tierras mexicanas, incluso Allegre levantó el máximo trofeo del futbol americano de los Estados Unidos en dos ocasiones, en las ediciones XXI y XXV, en ambas ocasiones como pateador de los New York Giants.

Sin embargo, el primero en lograrlo fue el también pateador Efrén Herrera, quien conquistó el Super Bowl XII cuando militaba para los Dallas Cowboys, con los que derrotó 27-10 a los Denver Broncos en la temporada 1977.

Durante este partido, el nacido en Guadalajara, Jalisco, contribuyó con dos goles de campo y tres puntos extra, para un total de nueve puntos, sin embargo, falló tres goles de campo más, la mayor cantidad de fallos en un solo Super Bowl.