¿Quién fue el primer mexicano en ganar un Super Bowl?
Se consolidó como uno de los pateadores más efectivos de la NFL y ayudó a su equipo a conquistar la edición XII del Super Bowl
El Super Bowl LX está muy cerca de disputarse entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, donde en el Levi's Stadium de San Francisco, se contará con dos jugadores de ascendencia mexicana, el ala cerrada Elijah Arroyo y el defensivo Julian Love, aunque esto no es una novedad es estos partidos.
En la historia de la NFL se han dado varios casos de jugadores latinos disputando el Super Bowl, incluso varios de ellos que han logrado alzarse con la victoria, sin embargo, de ellos, solamente dos mexicanos han logrado levantar el Vince Lombardi, Efrén Herrera y Raúl Allegre.
De estos dos jugadores nacidos en tierras mexicanas, incluso Allegre levantó el máximo trofeo del futbol americano de los Estados Unidos en dos ocasiones, en las ediciones XXI y XXV, en ambas ocasiones como pateador de los New York Giants.
Sin embargo, el primero en lograrlo fue el también pateador Efrén Herrera, quien conquistó el Super Bowl XII cuando militaba para los Dallas Cowboys, con los que derrotó 27-10 a los Denver Broncos en la temporada 1977.
Durante este partido, el nacido en Guadalajara, Jalisco, contribuyó con dos goles de campo y tres puntos extra, para un total de nueve puntos, sin embargo, falló tres goles de campo más, la mayor cantidad de fallos en un solo Super Bowl.
Efrén Herrera fue seleccionado en el Draft de 1974 y disputó 106 partidos en la NFL con Seattle, Dallas y Buffalo, siendo 1976 su mejor año, cuando lideró la liga con un 78% de efectividad en goles de campo.