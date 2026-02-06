    NFL

    Azcárraga da como su favorito a New England Patriots en el Super Bowl

    El accionista mayoritario del Club América habló sobre su equipo favorito para la final de la NFL.

    Omar Carrillo
    Emilio Azcárraga, principal accionistas del Estadio Banorte y del Club América, habló este viernes con los medios de comunicación y uno de los temas que saltó en la charla fue su favorito en el Super Bowl LX.

    El directivo, aunque señaló que no tiene un favorito para el duelo final de la NFL del próximo domingo se decantó por New England Patriots por aquello de la sociedad que tiene con General Atlantic.

    "Sabes que no soy mucho de futbol americano, pero la verdad es que la sociedad con General Atlantic es un paso importante en la institucionalización del club y del estadio".

    "Son muy buenos socios la familia Kraft, vinieron aquí a jugar una vez hace unos años, vinieron a la obra y obviamente están viendo un cambio", comentó

    Finalmente, comentó su preferencia por el campeón de la Conferencia Americana y expresó su deseo de que regresen a jugar al Estadio Banorte.

    "Entonces ojalá y les toque ganar a los Patriotas en un evento tan importante como el Super Bowl y ojalá los veamos pronto de vuelta aquí en un juego de la NFL que ya vienen a finales de noviembre a principios de diciembre", concluyó.

