Artistas que Bad Bunny podría invitar al Halftime Show del Super Bowl 2026 El cantante puertorriqueño hará historia en el Levi's Stadium de Santa Clara.

Bad Bunny hará historia en este Super Bowl LX que se llevará acabo al ser la estrella que protagonizará el show de mediotiempo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, a pesar de toda la polémica que se he generado entorno a su participación en el partido más esperado por los aficionados de la NFL.

El cantante puertorriqueño, que se ha convertido en todo un fenómeno musical, promete un espectacular show y la especulaciones sobre que otros artistas podrían acompañar al ‘Conejo Malo’ en el escenario, como cuando él fue el invitado de Shakira y Jennifer López en el 2020.

Y ante esta incógnita los fans de Bad Bunny y expertos han comenzado a dar algunos nombres de los posibles artistas que encajarían en el show que dará el cantante ante millones de espectadores.

LOS POSIBLES INVITADOS DE BAD BUNNY EN EL SUPER BOWL 2026

Entre los artistas favoritos que han destacado en diversa encuestas entre fans y especialistas para acompañar a Bad Bunny son Daddy Yankee, J Balvin Jowell & Randy y Karol G.

Estos primero nombres encajarían perfecto para mostrar en el escenario del Levi’s Stadium parte de la diversidad y cultura latina en un momento en donde en los Estados Unidos se vive fuertemente un tema migratorio.

Asimismo, estos artistas siempre han llevado una carrera conjunta que los ha llevado al éxito y poner el reggeaton en la escena a nivel mundial.

Otros artistas que ha sido mencionados son Cardi B, Marc Antony e incluso el canadiense, Drake.

Mientras que otros tiene en mente que Bad Bunny podría regresarle el favor a Shakira y Jennifer Lopez, cantantes que invitaron al puertorriqueño a su presentación en el Super Bowl del 2020.

Así que a unos días de la histórica presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX se mantiene la incógnita sobre que artista acompañará al cantante en el escenario.