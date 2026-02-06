NFL Honors 2025: lista de ganadores de cara al Super Bowl 2026
La NFL dio a conocer los reconocimientos a la mejor de la temporada que está por terminar.
Como ya es tradición, la NFL dio a conocer la lista de ganadores de sus distintos premios que otorga previo al Super Bowl 2026 a lo mejor de la temporada que está por concluir.
Un día después de que Bad Bunny diera de qué hablar durante el media day de cara a su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, los fanáticos finalmente pudieron conocer a los premiados por sus acciones dentro y fuera del terreno de juego.
La ceremonia, conocida como NFL Honors, se llevó a cabo en el Palace of Fine Arts de San Francisco, donde se reunieron, en una noche de glamour, los jugadores que destacaron a lo largo de medio año.
LISTA DE GANADORES NFL HONORS 2025
Most Valuable Player
- Matthew Stafford, Rams quarterback
Coach del año
- Mike Vrabel, Patriots head coach
El mejor regreso del año
- Christian McCaffrey, 49ers corredor
Jugador ofensivo del año
- Jaxon Smith-Njigba, Seahawks receptor
Jugador defensivo del año
- Myles Garrett, Browns
Novato ofensivo del año
- Tetairoa McMillan, Panthers
Novato defensivo del año
- Carson Schwesinger, Browns linebacker
Momento del año
- El pase 'ave María' del QB de Bears, Caleb Williams, con el que venció a Packers
Trofeo Walter Payton NFL Man of the Year presented by Nationwide
- Bobby Wagner, Commanders linebacker
Salón de la Fama Generación 2026
- Drew Brees
- Larry Fitzgerald
- Luke Kuechly
- Adam Vinatieri
- Roger Craig