NFL NFL Honors 2025: lista de ganadores de cara al Super Bowl 2026 La NFL dio a conocer los reconocimientos a la mejor de la temporada que está por terminar.

Video Sorpresas en el NFL Honors 2025 previo al Super Bowl LX



Como ya es tradición, la NFL dio a conocer la lista de ganadores de sus distintos premios que otorga previo al Super Bowl 2026 a lo mejor de la temporada que está por concluir.

Un día después de que Bad Bunny diera de qué hablar durante el media day de cara a su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, los fanáticos finalmente pudieron conocer a los premiados por sus acciones dentro y fuera del terreno de juego.

La ceremonia, conocida como NFL Honors, se llevó a cabo en el Palace of Fine Arts de San Francisco, donde se reunieron, en una noche de glamour, los jugadores que destacaron a lo largo de medio año.

LISTA DE GANADORES NFL HONORS 2025

Most Valuable Player

Matthew Stafford, Rams quarterback

Coach del año

Mike Vrabel, Patriots head coach

El mejor regreso del año

Christian McCaffrey, 49ers corredor

Jugador ofensivo del año

Jaxon Smith-Njigba, Seahawks receptor

Jugador defensivo del año

Myles Garrett, Browns

Novato ofensivo del año

Tetairoa McMillan, Panthers

Novato defensivo del año

Carson Schwesinger, Browns linebacker

Momento del año

El pase 'ave María' del QB de Bears, Caleb Williams, con el que venció a Packers

Trofeo Walter Payton NFL Man of the Year presented by Nationwide

Bobby Wagner, Commanders linebacker

Salón de la Fama Generación 2026