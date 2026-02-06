    NFL

    NFL Honors 2025: lista de ganadores de cara al Super Bowl 2026

    La NFL dio a conocer los reconocimientos a la mejor de la temporada que está por terminar.

    Por:Juan Regis
    Como ya es tradición, la NFL dio a conocer la lista de ganadores de sus distintos premios que otorga previo al Super Bowl 2026 a lo mejor de la temporada que está por concluir.

    Un día después de que Bad Bunny diera de qué hablar durante el media day de cara a su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, los fanáticos finalmente pudieron conocer a los premiados por sus acciones dentro y fuera del terreno de juego.

    La ceremonia, conocida como NFL Honors, se llevó a cabo en el Palace of Fine Arts de San Francisco, donde se reunieron, en una noche de glamour, los jugadores que destacaron a lo largo de medio año.

    LISTA DE GANADORES NFL HONORS 2025

    Most Valuable Player

    • Matthew Stafford, Rams quarterback

    Coach del año

    • Mike Vrabel, Patriots head coach

    El mejor regreso del año

    • Christian McCaffrey, 49ers corredor

    Jugador ofensivo del año

    • Jaxon Smith-Njigba, Seahawks receptor

    Jugador defensivo del año

    • Myles Garrett, Browns

    Novato ofensivo del año

    • Tetairoa McMillan, Panthers
    Novato defensivo del año

    • Carson Schwesinger, Browns linebacker

    Momento del año

    • El pase 'ave María' del QB de Bears, Caleb Williams, con el que venció a Packers

    Trofeo Walter Payton NFL Man of the Year presented by Nationwide

    • Bobby Wagner, Commanders linebacker

    Salón de la Fama Generación 2026

    • Drew Brees
    • Larry Fitzgerald
    • Luke Kuechly
    • Adam Vinatieri
    • Roger Craig
