    Super Bowl

    Katy Perry empodera a Bad Bunny para su show de medio tiempo en el Super Bowl LX

    La cantante estadounidense apoyó al artista puertorriqueño antes de su presentación en el Levi's Stadium.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Katy Perry empodera a Bad Bunny para su show de medio tiempo en el Super Bowl LX
    Katy Perry empodera a Bad Bunny para su show de medio tiempo en el Super Bowl LX
    Imagen Getty Images


    Llegó el gran día para Bad Bunny, este domingo el cantante puertorriqueño protagonizará el show del medio tiempo del Super Bowl LX que disputarán Seattle Seahawks y New England Patriots en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

    PUBLICIDAD

    Antes del gran juego de la NFL, Bad Bunny recibió un poderoso mensaje de la cantante estadounidense Katy Perry, quien fue la artista principal del Super Bowl XLIX en 2015 que precisamente protagonizaron Seahawks y Patriots.

    Más sobre Super Bowl

    ¿A qué hora será el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl?
    1 mins

    ¿A qué hora será el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl?

    NFL
    Super Bowl 2026: Horario y dónde ver Seattle Seahawks vs. New England Patriots
    1 mins

    Super Bowl 2026: Horario y dónde ver Seattle Seahawks vs. New England Patriots

    NFL
    Este es el Levi's Stadium, sede para el Super Bowl LX
    1 mins

    Este es el Levi's Stadium, sede para el Super Bowl LX

    NFL
    Mike Vrabel pone la música de Bad Bunny a todo volumen en la práctica de Patriots
    1 mins

    Mike Vrabel pone la música de Bad Bunny a todo volumen en la práctica de Patriots

    NFL
    Super Bowl LX: Tráilers que se estrenan en la Final de NFL
    2 mins

    Super Bowl LX: Tráilers que se estrenan en la Final de NFL

    NFL
    ¿Quién fue el primer mexicano en ganar un Super Bowl?
    1:15

    ¿Quién fue el primer mexicano en ganar un Super Bowl?

    NFL
    Antecedente histórico entre Seahawks y Patriots ¿Habrá revancha en el Super Bowl LX?
    2:09

    Antecedente histórico entre Seahawks y Patriots ¿Habrá revancha en el Super Bowl LX?

    NFL
    No será el primer Super Bowl de Drake Maye: La curiosa historia.
    1 mins

    No será el primer Super Bowl de Drake Maye: La curiosa historia.

    NFL
    Super Bowl 2026: ¿Qué conferencia ha ganado más veces la Final de NFL?
    1 mins

    Super Bowl 2026: ¿Qué conferencia ha ganado más veces la Final de NFL?

    NFL
    Sam Darnold busca unirse a Tom Brady en un club muy exclusivo del Super Bowl
    1 mins

    Sam Darnold busca unirse a Tom Brady en un club muy exclusivo del Super Bowl

    NFL

    “Tú puedes con esto Bad Bunny, recuérdale al mundo cómo es el verdadero sueño americano”, escribió Katy Perry a través de su cuenta oficial de X.

    El mensaje de la súper estrella del pop llega en referencia a que el Conejo Malo prepara un show con un fuerte mensaje en apoyo a la comunidad latina en Estados Unidos tras las políticas migratorias del presidente Donald Trump que incluyen redadas en varias ciudades del país.

    El artista boricua llega al Super Bowl LX una semana después de ganar tres premios Grammy, escenario que aprovechó para lanzar un mensaje en busca de erradicar el odio contra la comunidad latina.

    Donald Trump criticó a la NFL por elegir a Bad Bunny y Green Day como artistas invitados al Super Bowl LX, pues consideró que tanto el puertorriqueño como la banda estadounidense “siembran odio” en el país.

    Trump aseguró que no asistirá al evento después de que el año pasado se convirtiera en el primer presidente de los Estados Unidos en asistir a un Super Bowl.

    Trump no es el único que está en contra de la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl. Una organización de extrema derecha realizará un show de medio tiempo alternativo llamado "The All American Halftime Show" en el que participarán puros artistas estadounidenses.

    Cabe destacar que, Benito dejó fuera a Estados Unidos de su tour mundial por temor a las redadas en sus conciertos. Su única presentación en el país será en el Super Bowl LX.

    Video ¿Es broma? El show alterno del Super Bowl que busca eclipsar a Bad Bunny
    Relacionados:
    Super BowlNFL