Super Bowl Katy Perry empodera a Bad Bunny para su show de medio tiempo en el Super Bowl LX La cantante estadounidense apoyó al artista puertorriqueño antes de su presentación en el Levi's Stadium.

Katy Perry empodera a Bad Bunny para su show de medio tiempo en el Super Bowl LX Imagen Getty Images



Llegó el gran día para Bad Bunny, este domingo el cantante puertorriqueño protagonizará el show del medio tiempo del Super Bowl LX que disputarán Seattle Seahawks y New England Patriots en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

PUBLICIDAD

Antes del gran juego de la NFL, Bad Bunny recibió un poderoso mensaje de la cantante estadounidense Katy Perry, quien fue la artista principal del Super Bowl XLIX en 2015 que precisamente protagonizaron Seahawks y Patriots.

“Tú puedes con esto Bad Bunny, recuérdale al mundo cómo es el verdadero sueño americano”, escribió Katy Perry a través de su cuenta oficial de X.

you got this @sanbenito remind the world what the real American dream looks like 🏈♥️ #SuperBowlLX — KATY PERRY (@katyperry) February 8, 2026

El mensaje de la súper estrella del pop llega en referencia a que el Conejo Malo prepara un show con un fuerte mensaje en apoyo a la comunidad latina en Estados Unidos tras las políticas migratorias del presidente Donald Trump que incluyen redadas en varias ciudades del país.

El artista boricua llega al Super Bowl LX una semana después de ganar tres premios Grammy, escenario que aprovechó para lanzar un mensaje en busca de erradicar el odio contra la comunidad latina.

Donald Trump criticó a la NFL por elegir a Bad Bunny y Green Day como artistas invitados al Super Bowl LX, pues consideró que tanto el puertorriqueño como la banda estadounidense “siembran odio” en el país.

Trump aseguró que no asistirá al evento después de que el año pasado se convirtiera en el primer presidente de los Estados Unidos en asistir a un Super Bowl.

Trump no es el único que está en contra de la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl. Una organización de extrema derecha realizará un show de medio tiempo alternativo llamado "The All American Halftime Show" en el que participarán puros artistas estadounidenses.

Cabe destacar que, Benito dejó fuera a Estados Unidos de su tour mundial por temor a las redadas en sus conciertos. Su única presentación en el país será en el Super Bowl LX.