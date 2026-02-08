    NFL

    Super Bowl 2026: anuncian show de medio tiempo alterno pro Trump vs. Bad Bunny

    El 'Conejo Malo' generó un peculiar efecto en un sector de los fanáticos de la NFL.

    Por:Juan Regis
    A horas de que dé inicio el Super Bowl 2026 de la NFL y su afamado show de medio tiempo en San Francisco, un show musical alterno busca quitar protagonismo a Bad Bunny .

    Resulta que la organización de extrema derecha 'Turning Point America' convocó a un peculiar sector de los fanáticos de la NFL a boicotear el espectáculo protagonizado por el 'Conejo Malo' y en su lugar organizó el llamado 'The All American Halftime Show'.

    De acuerdo con dicha organización, su espectáculo alterno será transmitido vía redes sociales y contará con la presencia de cantantes en su mayoría del género country. En total serán cuatro actos musicales protagonizados por Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice, y Gabby Barrett.

    La decisión por parte de la NFL de elegir a Bad Bunny como el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl LX desató todo tipo de reacciones y críticas por parte de algunos aficionados y hasta del gobierno encabezado por Donaldo Trump, quien pidió a la liga retractarse de su elección.

    Sin embargo, la NFL se mantuvo firme en su decisión y apoyo al intérprete puertorriqueño, quien aparecerá por segunda vez en el juego final, pero ahora como protagonista.

