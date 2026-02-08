NFL Super Bowl 2026: anuncian show de medio tiempo alterno pro Trump vs. Bad Bunny El 'Conejo Malo' generó un peculiar efecto en un sector de los fanáticos de la NFL.

Resulta que la organización de extrema derecha 'Turning Point America' convocó a un peculiar sector de los fanáticos de la NFL a boicotear el espectáculo protagonizado por el 'Conejo Malo' y en su lugar organizó el llamado 'The All American Halftime Show'.

De acuerdo con dicha organización, su espectáculo alterno será transmitido vía redes sociales y contará con la presencia de cantantes en su mayoría del género country. En total serán cuatro actos musicales protagonizados por Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice, y Gabby Barrett.

La decisión por parte de la NFL de elegir a Bad Bunny como el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl LX desató todo tipo de reacciones y críticas por parte de algunos aficionados y hasta del gobierno encabezado por Donaldo Trump, quien pidió a la liga retractarse de su elección.