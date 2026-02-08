NFL Super Bowl 2026: Horario y dónde ver Seattle Seahawks vs. New England Patriots La espera terminó y así podrás disfrutar la Final de la NFL a través de tu TV y celular en México.

Video Atención a lo que hicieron los Patriots con las canciones de Bad Bunny

El Super Bowl 2026 entre Seattle Seahawks vs. New England Patriots es este 8 de febrero en el Levi's Stadium, casa de San Francisco 49ers de la NFL.

Después de dos semanas de espera llega momento del famoso 'Súper Domingo', donde Patriots espera convertirse en el maximo ganador en la historia del Super Bowl.

Seattle Seahawks, por su parte, busca ganar su segundo campeonato Vince Lombardi e igualar a franquicias como Colts, Ravens, Dolphins, Buccaneers y Rams.

SUPER BOWL 2026: HORARIO Y DÓNDE VER EN VIVO GRATIS EN MÉXICO



Bad Bunny es el encargado de cantar en el show del medio tiempo y el precio de los boletos ha sido un sube-baja en cuanto a la demanda de los múltiples aficionados deseosos de asistir.

Super Bowl LX

Horario : 5:30 pm tiempo de México (Centro), 6:30 pm ET, 3:30 pm PT.

: 5:30 pm tiempo de México (Centro), 6:30 pm ET, 3:30 pm PT. Fecha: 8 de febrero 2026

de febrero 2026 Dónde ver : En México sigue la transmisión a partir de las 5 de la tarde por Canal 5 y Disponible en ViX .

: En México sigue la transmisión a partir de las 5 de la tarde por y Disponible en . Lugar: Levi's Stadium de Santa Clara.