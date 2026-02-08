Super Bowl Este es el Levi's Stadium, sede para el Super Bowl LX El recinto en la zona de la Bahía de Santa Clara está más al sur de la ciudad de San Francisco.

Video El precio de asistir al Super Bowl LX en el Levi’s Stadium: Estas son las cifras

San Francisco recibirá a miles de fanáticos como sede del Super Bowl LX entre Seattle Seahawks y New England Patriots este 8 de febrero.

El Levi's Stadium, casa de San Francisco 49ers, fue elegido desde hace varios años por la liga para recibir la Final de la NFL por segunda ocasión en su historia.

El recinto ubicado en Santa Clara, California también será sede del Mundial 2026, pero se llamará San Francisco Bay Area Stadium y tendrá seis partidos para ser parte de los estadios de la costa Oeste para el evento de la FIFA.

¿DÓNDE QUEDA EL LEVI'S STADIUM?



El estadio fue diseñado por la firmas de arquitectura HNTB Encarna, inició su construcción en 2012 y finalizó en 2014. La mayor innovación tecnológica con la que cuenta es una app para el servicio de comida.

El Levi's Stadium para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá capacidad para cerca de 70 mil espectadores; el costo de este recinto fue de 1,300 millones dólares.

Entre los eventos que ha recibido a lo largo de sus 12 años de historia está el Super Bowl 50, Wrestlemania 31, partidos de la NHL, juegos de la Copa América, partidos amistosos de Selección Mexicana, juegos de preparación de clubes y conciertos de estrellas mundiales.

PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 QUE SE JUGARÁN EN EL ESTADIO SAN FRANCISCO



El Levi's Stadium albergará cinco partidos de la Fase de Grupos y uno de Dieciseisavos de Final.