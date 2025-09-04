Horario y dónde ver Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles

La espera terminó para los aficionados al futbol americano de la NFL con el kick off y este jueves comienza un nuevo capítulo del deporte de las tacleadas, con el compromiso Dallas Cowboys visitando a Philadelphia Eagles.

Philadelphia se presenta como actual campeón de la NFL ante sus aficionados, tras la conquista del Super Bowl LIX ante Kansas City Chiefs. El reto para el equipo del quarterback Jalen Hurts, no es otro que conseguir un tercer anillo de Súper Tazón.

Eagles tuvo varias bajas a la defensiva destacando los linieros Josh Sweat y Milton Williams. En la secundaria CJ Gardner Johnson y Darius Slay ya no estarán en el equipo. Philadelphia terminó la temporada pasada como la mejor defensiva de la NFL.

Ofensivamente no hubo tantas bajas solo la de Mekhi Becton, quien llegó de los Jets para llevarse su primer anillo de campeonato.

Dallas, por su parte, presenta de nueva cuenta serios problemas comenzando por la gerencia general que no aprende a hacer sólido a su equipo, el mejor ejemplo la salida del defensivo Micah Parsons, quien pedía una extensión de contrato y los Cowboys optaron por cambiarlo a Green Bay a cambio de selecciones colegiales.

Dak Prescott regresa a los controles para su décima temporada. La responsabilidad por tierra será de Javonte Williams, por aire CeeDee Lamb y George Pickens conformarán una buena dupla en el ataque.

Brian Schottenheimer se presenta como el nuevo head coach de Dallas, tras el fracaso de Mike McCarthey. Los Cowboys suman 29 años sin la conquista de un Super Bowl.

Dónde ver el Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles

Cuándo: Jueves 4 de septiembre 18:20 hora del centro de México, 20:20 hora del Este y 17:20 hora del Pacífico.

Dónde ver: En México a través de Canal 9 y la plataforma digital VIX.