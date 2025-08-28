El dueño de Dallas Cowboys, Jerry Jones, lo hace una vez más al dejar ir al ala defensiva Micah Parsons a Green Bay Packers, a cambio de dos primeras selecciones colegiales y el defensivo Kenny Clark.

Parsons con el acuerdo se convierte en el jugador no quarterback de la NFL mejor pagado al estampar su firma por cuatro temporadas y 188 millones de dólares, incluyendo 136 no garantizados.

La telenovela Jones vs. Parsons termina mal para los aficionados a los Cowboys, al no lograr un acuerdo con el defensivo, que solicitaba una extensión de contrato antes del inicio de la campaña, que arranca el próximo jueves precisamente con los Cowboys que visitan a Philadelphia Eagles.

En la Semana 4, Green Bay visitará Dallas en lo que será el regreso de Micah Parsons, pero ahora vistiendo otro jersey.

Micah Parsons es uno de los dos jugadores en la historia de la NFL, con al menos 12 capturas en sus primeras cuatro temporadas. El otro es Reggie White, quien finalizó su carrera con Green Bay.