Super Bowl Donald Trump califica de "terrible" show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 El presidente de los Estados Unidos aseguró que el espectáculo fue de los peores de la historia.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se pronunció con crítica dura sobre del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX.

El mandatario lanzó una serie de publicaciones en sus redes sociales y arremetió contra la presentación del cantante de Puerto Rico, al señalar que no cumplió con los valores que, a su juicio, deberían representar a Estados Unidos.

"El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido; es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia".

"Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo", escribió Trump.

MÁS CRÍTICA DE TRUMP A BAD BUNNY POR EL SUPER BOWL



Donald Trump también argumentó en sus publicaciones que el espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl LX fue "una bofetada" para todos en los Estados Unidos.

De igual forma arremetió contra los medios de comunicación de elogiar la presentación, al apuntar que ni ellos entienden de lo que se trató el show del boricua.

"No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo; recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea", agregó.

La NFL no se salvó de las críticas de Donald Trump, al pedir que se elimine de inmediato la nueva regla de inicio implementada por la liga, la cual ha generado debate entre aficionados y analistas del futbol americano.