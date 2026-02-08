    Super Bowl

    Donald Trump califica de "terrible" show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

    El presidente de los Estados Unidos aseguró que el espectáculo fue de los peores de la historia.

    Por:
    N+ Univision
    add
    Síguenos en Google
    Video Trump tunde a Bad Bunny y califica de "terrible" su show de medio tiempo

    Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se pronunció con crítica dura sobre del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX.

    El mandatario lanzó una serie de publicaciones en sus redes sociales y arremetió contra la presentación del cantante de Puerto Rico, al señalar que no cumplió con los valores que, a su juicio, deberían representar a Estados Unidos.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Super Bowl

    ¿Qué famosos estaban en La Casita de Bad Bunny del show de medio tiempo?
    1 mins

    ¿Qué famosos estaban en La Casita de Bad Bunny del show de medio tiempo?

    NFL
    Toño de Valdés, Enrique Burak y Memo Schutz reaccionan al show de Bad Bunny
    1 mins

    Toño de Valdés, Enrique Burak y Memo Schutz reaccionan al show de Bad Bunny

    NFL
    ¿Quién cantó con Bad Bunny? Así fue el show de medio tiempo del Super Bowl LX
    1:28

    ¿Quién cantó con Bad Bunny? Así fue el show de medio tiempo del Super Bowl LX

    NFL
    El mensaje del balón de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl
    2 mins

    El mensaje del balón de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl

    NFL
    Bad Bunny en el Super Bowl LX: Así fue el show de medio tiempo de la NFL
    2 mins

    Bad Bunny en el Super Bowl LX: Así fue el show de medio tiempo de la NFL

    NFL
    Jugador de Patriots, Mack Hollins, llega descalzo y esposado al Super Bowl LX
    1 mins

    Jugador de Patriots, Mack Hollins, llega descalzo y esposado al Super Bowl LX

    NFL
    Super Bowl LX ¡EN VIVO! Patriots vs. Seahawks, jugadas y highlights
    3 mins

    Super Bowl LX ¡EN VIVO! Patriots vs. Seahawks, jugadas y highlights

    NFL
    Espectacular kit de Bad Bunny para todos en el Super Bowl LX
    1:21

    Espectacular kit de Bad Bunny para todos en el Super Bowl LX

    NFL
    El Super Bowl LX tendrá un kit especial de Bad Bunny para el partido y el show
    1 mins

    El Super Bowl LX tendrá un kit especial de Bad Bunny para el partido y el show

    NFL
    Katy Perry empodera a Bad Bunny para su show de medio tiempo en el Super Bowl LX
    2 mins

    Katy Perry empodera a Bad Bunny para su show de medio tiempo en el Super Bowl LX

    NFL

    "El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido; es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia".

    "Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo", escribió Trump.

    MÁS CRÍTICA DE TRUMP A BAD BUNNY POR EL SUPER BOWL


    Donald Trump también argumentó en sus publicaciones que el espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl LX fue "una bofetada" para todos en los Estados Unidos.

    De igual forma arremetió contra los medios de comunicación de elogiar la presentación, al apuntar que ni ellos entienden de lo que se trató el show del boricua.

    "No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo; recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea", agregó.

    La NFL no se salvó de las críticas de Donald Trump, al pedir que se elimine de inmediato la nueva regla de inicio implementada por la liga, la cual ha generado debate entre aficionados y analistas del futbol americano.

    Video ¿Quién cantó con Bad Bunny? Así fue el show de medio tiempo del Super Bowl LX
    Relacionados:
    Super BowlNFL