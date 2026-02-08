NFL Draft 2026: Todos los picks de la primera ronda
Pittsburgh será la sede del NFL Draft 2026 con Las Vegas Raiders con el primer pick general.
Con el título del Super Bowl LIX a favor de Philadelphia Eagles, el NFL Draft 2026 está definido de forma completa para el evento en unos meses.
Pittsburgh, Pennsylvania, hogar de los Steelers, será la sede de este evento del 23 al 25 de abril de 2026 para conocer a los 257 jugadores que aterrizarán en la NFL para la siguiente temporada.
La primer selección pertenece al equipo con peor marca durante la última temporada, por tanto, los Las Vegas Raiders serán los que escojan con la primera selección global.
Jacksonville Jaguars será la franquicia con más selecciones, un total de 10, mientras que Minnesota Vikings el que tenga menos picks con apenas tres en siete rondas.
ASÍ QUEDA EL ORDEN DEL DRAFT 2026 DE LA NFL
El orden del draft quedará de la siguiente manera, tomando en cuenta que, a falta de algún trade, todos los equipos tendrán selección de primera ronda.
Atlanta Falcons, Green Bay Packers, Jacksonville Jaguars e Indianapolis Colts no tendrán selecciones en la primera ronda. Los Angeles Rams tienen la selección de los Falcons, los Dallas Cowboys la de Packers, los Jets la de Colts y los Cleveland Browns la de Jaguars.
1. Las Vegas Raiders (3-14)
2. New York Jets (3-14)
3. Arizona Cardinals (3-14)
4. New England Patriots (4-13)
5. New York Giants (4-13)
6. Cleveland Browns (5-12)
7. Washington Commanders (5-12)
8. New Orleans Saints (6-11)
9. Cincinnati Bengals (6-11)
10. Kansas City Chiefs (6-11)
11. Miami Dolphins (7-10)
12. Dallas Cowboys (7-9-1)
13. Los Angeles Rams vía Falcons (8-9)
14. Baltimore Ravens (8-9)
15. Tampa Bay Buccaneers (8-9)
16. New York Jets vía Colts (8-9)
17. Detroit Lions (9-8)
18. Minnesota Vikings (9-87)
19. Carolina Panthers (8-9)
20. Dallas Cowboys vía Packers (9-7-1)
21. Pittsburgh Steelers (10-7)
22. Los Angeles Chargers (11-6)
23. Philadelphia Eagles (11-6)
24. Cleveland Browns vía Jaguars (13-4)
25. Chicago Bears (11-6)
26. Buffalo Bills (12-5)
27. San Francisco 49ers (12-5)
28. Houston Texans (12-5)
29. Los Angeles Rams (12-5)
30. Denver Broncos (14-3)
31. Seattle Seahawks(14-3)
32. New England Patriots (14-3)