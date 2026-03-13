    Liga MX

    Sergio Bueno detalla lo que representa el proyecto Mazatlán en su carrera

    El técnico mexicano sabía de la problemática que representaba Cañoneros, sin embargo, lo asumió con responsabilidad.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Sergio Bueno detalla lo que representa el proyecto Mazatlán en su carrera

    El estratega Sergio Bueno tomó las riendas de Mazatlán muy similar a otros proyectos en su trayectoria. Equipos con problemas de puntos, futbol y resultados, que requieren de una mejoría inmediata y en el caso específico de Cañoneros, que le quedan pocos meses de existencia, por la venta de la franquicia.

    Más sobre Liga MX

    Santos Laguna mejora su estadio con lo último en tecnología
    1 mins

    Santos Laguna mejora su estadio con lo último en tecnología

    Liga MX
    ¡Diego Cocca sale inconforme con arbitraje del 'Gato Ortiz!
    1 mins

    ¡Diego Cocca sale inconforme con arbitraje del 'Gato Ortiz!

    Liga MX
    ¡Pachuca le rompe racha al Puebla en el Hidalgo!
    1 mins

    ¡Pachuca le rompe racha al Puebla en el Hidalgo!

    Liga MX
    Partidos de hoy 7 de marzo: Mexicanos en el extranjero, Liga MX y F1
    2 mins

    Partidos de hoy 7 de marzo: Mexicanos en el extranjero, Liga MX y F1

    Liga MX
    ¡Calienta el Clásico! Ponchito le recuerda a Chivas que el Jalisco es casa del Atlas
    1 mins

    ¡Calienta el Clásico! Ponchito le recuerda a Chivas que el Jalisco es casa del Atlas

    Liga MX
    ¡Pedro Caixinha se solidariza con Víctor Dávila!
    1 mins

    ¡Pedro Caixinha se solidariza con Víctor Dávila!

    Liga MX
    ¿Por qué Chivas no tuvo partido en la fecha doble del Clausura 2026?
    1 mins

    ¿Por qué Chivas no tuvo partido en la fecha doble del Clausura 2026?

    Liga MX
    ¡Jesús Gallardo celebra a lo Richard Ledezma triunfo de Toluca!
    1 mins

    ¡Jesús Gallardo celebra a lo Richard Ledezma triunfo de Toluca!

    Liga MX
    Partidos de hoy domingo 1 de marzo: Día de futbol europeo y MLS
    1 mins

    Partidos de hoy domingo 1 de marzo: Día de futbol europeo y MLS

    Liga MX
    ¡Alexis Vega, ni a la banca del Toluca ante Chivas!
    1 mins

    ¡Alexis Vega, ni a la banca del Toluca ante Chivas!

    Liga MX

    “Había que venir a establecer condiciones de trabajo con los jugadores y un marco de exigencia, con la plantilla de hacerles entender que son parte del problema y parte de la solución y hay que concientizarlos de que su carrera debe de cuidarla”, aseguró Sergio Bueno.

    PUBLICIDAD

    El entrenador destacó lo que ocurre con Mazatlán genera un desánimo importante, el haber atesorado un buen proyecto, que nació de buena manera, con buenas instalaciones, una ciudad espectacular, con una gran afición.

    “Es un golpe muy duro, muy severo en el ánimo de la gente y lo que hemos buscado a través de los jugadores, los partidos, que la gente viva las últimas jornadas del equipo como si fuera una fiesta”, remató.

    Relacionados:
    Liga MXMazatlán FCSergio Bueno

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Un hombre por semana
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX