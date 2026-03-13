Liga MX Sergio Bueno detalla lo que representa el proyecto Mazatlán en su carrera El técnico mexicano sabía de la problemática que representaba Cañoneros, sin embargo, lo asumió con responsabilidad.



Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Sergio Bueno detalla lo que representa el proyecto Mazatlán en su carrera

El estratega Sergio Bueno tomó las riendas de Mazatlán muy similar a otros proyectos en su trayectoria. Equipos con problemas de puntos, futbol y resultados, que requieren de una mejoría inmediata y en el caso específico de Cañoneros, que le quedan pocos meses de existencia, por la venta de la franquicia.

“Había que venir a establecer condiciones de trabajo con los jugadores y un marco de exigencia, con la plantilla de hacerles entender que son parte del problema y parte de la solución y hay que concientizarlos de que su carrera debe de cuidarla”, aseguró Sergio Bueno.

PUBLICIDAD

El entrenador destacó lo que ocurre con Mazatlán genera un desánimo importante, el haber atesorado un buen proyecto, que nació de buena manera, con buenas instalaciones, una ciudad espectacular, con una gran afición.