    Sergio Bueno será el técnico de Mazatlán para este Clausura 2026

    El técnico tomará el mando de un equipo de primera tras un largo tiempo de no dirigir en el máximo circuito.

    Raúl Martínez
    Para este Clausura 2026 de la Liga MX Christian Ramírez tomó el mando del cuadro del Mazatlán tras la salida de Robert Dante Siboldi, pero tras tres jornadas disputadas l legaría el ‘bombero’ del futbol mexicano para convertirse en el nuevo estratega de los Cañoneros.

    Liga MX

    Se trata de Sergio Bueno, quien regresaría al máximo circuito para tratar de sacar del sótano a Mazatlán que no arrancó de la mejor forma el que puede ser su último torneo en la Liga MX.

    Al momento, los Cañoneros no han hecho oficial la llegada el técnico mexicano, sin embargo, ha trascendido que lo harán en las próximas horas.
    Sergio Bueno tiene una larga trayectoria como técnico en el futbol mexicano donde ha dirigido a equipos como C elaya, Santos, Necaxa, Jaguares, Atlas, Atlante, León y Cruz Azul.

    El último equipo que dirigió en el máximo circuito fue a Jaguares de Chiapas, conjunto con el que descendió en el Clausura 2017.

    Tras dirigir al Atlante en la Liga Expansión en el 2018, en el 2020 se convirtió en dueño y técnico del equipo de Colima FC de la Liga Premier.

