Liga MX Santos Laguna mejora su estadio con lo último en tecnología El TSM recibe una serie de mejoras en infraestructura, con el objetivo de impulsar la innovación tecnológica, sostenibilidad y modernización.

El TSM lucirá con lo último de la tecnología. Imagen Cortesía Santos Laguna.

Club Santos Laguna lleva a cabo una serie de mejoras en la infraestructura de Territorio Santos Modelo y del Estadio Corona, con el objetivo de impulsar la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la modernización de sus espacios.

Estas inversiones forman parte del compromiso permanente de la institución por mantener a TSM y al Estadio Corona como uno de los complejos más avanzados del país, así como por elevar la calidad de los eventos deportivos y espectáculos que alberga.

El Estadio Corona contará con nuevas pantallas de alta definición, diseñadas para ofrecer una experiencia visual más inmersiva para los aficionados.

Las nuevas pantallas incorporan tecnología de última generación que permitirá proyectar contenidos con mayor resolución, brillo y nitidez, y optimizar la visibilidad desde cualquier punto del estadio. Además de mejorar la transmisión de contenidos, este sistema facilitará la integración de nuevas experiencias durante los eventos.

Nuevo sistema de iluminación

Entre las mejoras destaca la instalación de un nuevo sistema de iluminación LED de última generación en el Estadio Corona. Con esta tecnología, la afición santista y los asistentes al inmueble podrán disfrutar de partidos y espectáculos con una iluminación de alto rendimiento, diseñada para ofrecer una visibilidad óptima y un espectáculo visual de primer nivel.

En materia de sostenibilidad, Territorio Santos Modelo también avanza en la instalación de carports, estructuras de cubierta para estacionamiento equipadas con paneles solares.

Con esta infraestructura, el Estadio Corona se convertirá en el tercer estadio de futbol con mayor generación de energía solar en América, mientras que Territorio Santos Modelo se posicionará como el séptimo complejo deportivo integral del continente con mayor capacidad de producción eléctrica.