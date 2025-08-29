Nathan Silva se queda en Pumas tras fallido fichaje con Vasvo da Gama
Los de la UNAM reciben a Atlas este domingo como parte de la Jornada 7.
Nathan Silva seguirá jugando en la Liga MX con los Pumas tras darse a conocer que su fichaje con Vasco da Gama no trascendió.
De acuerdo con el periodista y experto en fichajes César Luis Merlo, Silva se quedará con el conjunto de la UNAM pese a las avanzadas negociaciones que existían entre el club mexicano y el brasileño.
¿Qué fue lo que pasó? La fuente señala que los brasileños retiraron su oferta al no poder enviar las garantías de pago que pedía la directiva auriazul y esta decidió dar por terminada la negociación.
Cabe recordar que el traspaso de Silva al futbol de Brasil estaba pactado en 5 millones de dólares, cantidad que había agradado a ambas partes, pero finalmente el Vasco optó por otras opciones en el mercado ante su incertidumbre financiera.
La parte positiva de la fallida salida de Silva es que Pumas seguirá contando con uno de sus jugadores esenciales en el XI de Efraín Juárez, ya que en el actual Apertura 2025 suma cinco jornadas de seis como titular.