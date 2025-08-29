Nathan Silva seguirá jugando en la Liga MX con los Pumas tras darse a conocer que su fichaje con Vasco da Gama no trascendió.

De acuerdo con el periodista y experto en fichajes César Luis Merlo, Silva se quedará con el conjunto de la UNAM pese a las avanzadas negociaciones que existían entre el club mexicano y el brasileño.

¿Qué fue lo que pasó? La fuente señala que los brasileños retiraron su oferta al no poder enviar las garantías de pago que pedía la directiva auriazul y esta decidió dar por terminada la negociación.

Cabe recordar que el traspaso de Silva al futbol de Brasil estaba pactado en 5 millones de dólares, cantidad que había agradado a ambas partes, pero finalmente el Vasco optó por otras opciones en el mercado ante su incertidumbre financiera.