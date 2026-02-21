    Guadalajara

    Chivas vs. Cruz Azul: Campillo no teme a La Máquina en la Jornada 7 de Liga MX

    Chivas visita a La Máquina con el antecedente de la eliminación en la Liguilla pasada y cuatro visitas sin poder ganarles.

    Por:Juan Regis
    Video Chivas vs. Cruz Azul: Diego Campillo busca revancha en la Jornada 7 del Clausura 2026

    Diego Campillo sentenció que no teme a los 'fantasmas' ante Cruz Azul de cara al partido de este sábado 21 de febrero como parte de la Jornada 7 del Clausura 2026 de Liga MX.

    En entrevista con Chivas TV, el jugador del Rebaño asegura que respetan a La Máquina, pero no significa que tengan miedo de enfrentarlos con el antecedente de la eliminación en la Liguilla pasada y las estadísticas que no los favorecen cuando han visitado a Cruz Azul.

    "Nosotros sabemos que es otro partido bravo, tomamos todos los partidos como si fueran una final porque es eso, al final el torneo pasado nos faltaron un poquito de puntos para estar más arriba en la tabla, en este torneo lo empezamos muy bien y sabemos que cualquier punto que se nos escape, cualquier empate, se va a ver al final de la tabla.

    "Ganamos el sábado y en Toluca no estamos pensando, pensamos en Cruz Azul. Sabemos que es un rival fuerte, como todos, no minimizamos a nadie, pero tampoco le tenemos miedo a nadie, es un Cruz Azul que sí nos descalificó el torneo pasado, pero lo respetamos, la mejor manera de respetar a alguien es darle la cara y encararlo de frente.

    CAMPILLO Y CHIVAS CON LOS PIES EN LA TIERRA

    El inmejorable arranque de torneo de Chivas en el Clausura 2026, donde se mantienen invictos después de seis jornadas, tiene a los Chivahermanos contentos y confiados.

    Sin embargo, para Diego Campillo, si bien el ánimo está a tope en el vestidor, se mantienen humildes y con el objetivo en mente: obtener el trofeo de liga.

    "Tenemos muy claro que no se ha ganado nada hasta el día que levantemos la copa, ahí sí vamos a festejar, pero sí sabemos que son síntomas de que han cambiado las cosas, de que se están haciendo las cosas diferente.

    "No es casualidad que en los últimos ocho torneos pasados ganamos siete y de este llevamos seis de seis, no es casualidad, que te haya llegado un golpe de suerte, es una señal".

