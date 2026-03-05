Liga MX Armando ‘Hormiga’ González, el amuleto de Chivas en los Clásicos El delantero ha sido puntual en los Clásicos y buscará repetir el triplete que le marcó a Atlas en el 2025.

El próximo sábado se vivirá un Clásico Tapatío más dentro de la Liga MX, Atlas recibira a Chivas en este encuentro que corresponde a la Jornada 10 del Clausura 2026.

Guadalajara viene de caer en partidos consecutivos, uno ante Cruz Azul y otro ante Toluca, en ellos perdió el invicto y el liderato del campeonato.

Los Rojinegros, por su parte, cayeron ante Juárez y ... frente a Tijuana.

El ataque del Rebaño Sagrado ha recaído en los hombros de Armando González, algo que al joven delantero no le ha pesado, al contrario, en los últimos tres clásicos que ha disputado anotó y las Chivas sacaron el triunfo.

El primer triplete de Armando González como profesional

Armando ‘Hormiga’ González anotó su primer triplete como futbolista profesional en un Clásico Tapatío, lo hizo en casa en la Jornada 15, los goles cayeron al minuto 10, 29 y 51, respectivamente, en los que el Otaku del gol festejó de diferentes maneras.

Los goles de ‘Hormiga’ González en Clásicos Nacional y Tapatío

En el Apertura 2025

Chivas 4-1 Atlas

América 1-2 Chivas

En el Clausura 2026