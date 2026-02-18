Inter Miami Buenas nuevas para Germán Berterame, Lionel Messi e Inter Miami El futbolista mexicano, el astro argentino y el conjunto de la MLS recibieron buenas nuevas.

Germán Berterame, futbolista mexicano del Inter Miami, luego de una larga espera por fin recibió su visa de trabajo en los Estados Unidos informó Vladimir García de TUDN.

De esta manera pudo entrenar ya al parejo de Lionel Messi y el resto de la plantilla del club de la MLS en las instalaciones del conjunto de la Florida.

Además, siempre con información de Vladimir García , Messi también volvió a hacer trabajo de cancha luego de una lesión muscular que sufrió hace nos días en un partido amistoso y que provocó que el Inter Miami suspendiera un duelo de preparación ante Independiente del Valle en Puerto Rico.

Regresando a Berterame, no contaba con la visa de trabajo en los Estados Unidos, por lo que había podido entrenar en las instalaciones del club ni al lado de sus nuevos compañeros y debió entrenar por su propia cuenta.

Lo que sí hizo el delantero fue anotar su primer gol en un partido amistoso ante el Barcelona de Guayaquil. Un tanto en tiempo de compensación a pase de Messi en un juego realizado en el Estadio Banco Pichincha de Quito.

Ahora, Berterame podrá debutar de manera oficial y en Estados Unidos cuando se abra la campaña de la MLS del Inter Miami el próximo sábado 21 de marzo ante LAFC en duelo programado Los Angeles Memorial Coliseum.