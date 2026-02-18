    Inter Miami

    Buenas nuevas para Germán Berterame, Lionel Messi e Inter Miami

    El futbolista mexicano, el astro argentino y el conjunto de la MLS recibieron buenas nuevas.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Grandes noticias para Germán Berterame, Messi e Inter Miami


    Germán Berterame, futbolista mexicano del Inter Miami, luego de una larga espera por fin recibió su visa de trabajo en los Estados Unidos informó Vladimir García de TUDN.

    PUBLICIDAD

    Más sobre MLS

    Grandes noticias para Germán Berterame, Messi e Inter Miami
    1:16

    Grandes noticias para Germán Berterame, Messi e Inter Miami

    MLS
    ¿Honduras? La verdadera razón por la que Heung Min Son y Lloris jugarán mañana
    1:23

    ¿Honduras? La verdadera razón por la que Heung Min Son y Lloris jugarán mañana

    MLS
    Messi reaparece con increíble gol olímpico
    1:28

    Messi reaparece con increíble gol olímpico

    MLS
    Así festejó Lionel Messi el Día de San Valentín con Antonela Roccuzzo
    1:06

    Así festejó Lionel Messi el Día de San Valentín con Antonela Roccuzzo

    MLS
    Así fue el 14 de febrero de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo
    1 mins

    Así fue el 14 de febrero de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

    MLS
    Messi firma autógrafos y cumple sueños en un semáforo
    1 mins

    Messi firma autógrafos y cumple sueños en un semáforo

    MLS
    Messi firma autógrafo y cumple un sueño en un semáforo
    1:16

    Messi firma autógrafo y cumple un sueño en un semáforo

    MLS
    ¡Leo Messi no acudirá a jugar a Puerto Rico, por esta razón!
    1 mins

    ¡Leo Messi no acudirá a jugar a Puerto Rico, por esta razón!

    MLS
    ¿Dardo al León? James Rodríguez: "He ido a clubes que no eran el camino correcto para mí”
    1 mins

    ¿Dardo al León? James Rodríguez: "He ido a clubes que no eran el camino correcto para mí”

    MLS
    Así fue el primer gol de Berterame con el Inter Miami, ¡a pase de Messi!
    1:27

    Así fue el primer gol de Berterame con el Inter Miami, ¡a pase de Messi!

    MLS

    De esta manera pudo entrenar ya al parejo de Lionel Messi y el resto de la plantilla del club de la MLS en las instalaciones del conjunto de la Florida.

    Además, siempre con información de Vladimir García , Messi también volvió a hacer trabajo de cancha luego de una lesión muscular que sufrió hace nos días en un partido amistoso y que provocó que el Inter Miami suspendiera un duelo de preparación ante Independiente del Valle en Puerto Rico.

    Regresando a Berterame, no contaba con la visa de trabajo en los Estados Unidos, por lo que había podido entrenar en las instalaciones del club ni al lado de sus nuevos compañeros y debió entrenar por su propia cuenta.

    Lo que sí hizo el delantero fue anotar su primer gol en un partido amistoso ante el Barcelona de Guayaquil. Un tanto en tiempo de compensación a pase de Messi en un juego realizado en el Estadio Banco Pichincha de Quito.

    Ahora, Berterame podrá debutar de manera oficial y en Estados Unidos cuando se abra la campaña de la MLS del Inter Miami el próximo sábado 21 de marzo ante LAFC en duelo programado Los Angeles Memorial Coliseum.

    Video Así fue el primer gol de Berterame con el Inter Miami, ¡a pase de Messi!
    Relacionados:
    Inter MiamiInter Miami CFGermán BerterameLionel Messi