Liga MX Liga MX: Resultados al momento EN VIVO de la Jornada 6 en sábado Conoce a detalle los marcadores de la sexta fecha del futbol mexicano en el Clausura 2026.

Video Resumen | Atlético San luis vs. Querétaro: Goleada de los potosinos a los Gallos

La Jornada 6 de la Liga MX Clausura 2026 tiene los reflectores puestos en el Clásico Nacional Chivas vs. América, pero en una fecha que se acerca al Ecuador del torneo por lo que comienza a haber claridad respecto a los favoritos al título en el que Toluca busca refrendar la corona en pos del tricampeonato.

PUBLICIDAD

La sexta fecha comenzó el viernes en el que Toluca y Pumas conservaron el paso invicto luego de sumar triunfos de manea respectiva y que los colocan en la parte alta de la tabla de posiciones del futbol mexicano.

TODOS LOS RESULTADOS DE LA LIGA MX CLAUSURA 2026 JORNADA 6

La jornada sabatina concluirá este 14 de febrero con el Clásico Nacional Chivas vs. América en el Estadio Akron de Guadalajara en un fin de semana en el que también destacaron los juegos de Rayados de Monterrey y del Pachuca vs. Atlas en busca de mantenerse en los primeros sitios.

El domingo cerrará la Jornada 6 de la Liga MX Clausura 2026 con el Cruz Azul vs. Tigres, luego de que Ángel Correa calentara el encuentro en conferencia de prensa cuando dijo que no sabía siquiera cuál era en realidad la casa de La Máquina.

Resultados de la Jornada 6 del Clausura 2026 del viernes 13 de febrero:

Puebla 2-3 Pumas

Goles:

Juan Vargas (Puebla), 28’

Edgar Guerra (Puebla), 40’

Guillermo Martínez (Pumas), 43’

Robert Morales (Pumas), 64’

Juninho (Pumas), 87’

Toluca 1-0 Tijuana

Gol:

Paulinho (Toluca), 20’

Resultados de la Jornada 6 del Clausura 2026 del sábado 14 de febrero:

Atlético de San Luis 3-0 Querétaro

Joao Pedro (Atlético de San Luis), 39’

Jesús Medina (Atlético de San Luis), 50'

Miguel García (Atlético de San Luis), 82'

PUBLICIDAD

Pachuca 3-1 Atlas

Oussama Idrissi (Pachuca), 18’

Brian Garcia (Pachuca), 41’

Arturo Alfonso González (Atlas), 64'

Salomón Rondón (Pachuca), 67'

Monterrey 0-0 León (en curso)

FC Juárez 0-0 Necaxa (en curso)

Chivas vs. América, 21:07 H, 23:07 H ET

Resultados de la Jornada 6 del Clausura 2026 del domingo 15 de febrero:

Cruz Azul vs. Tigres, 16:30 H, 18:30 H ET