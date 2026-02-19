Liga MX Cruz Azul vs. Chivas: Kevin Mier recuperado de lesión y vuelve a las canchas El técnico de La Máquina habló de la recuperación del portero colombiano de cara al partido de la Jornada 7 frente al Guadalajara.

Video Larcamón confirma que Kevin Mier regresará a las canchas este fin de semana

El director técnico de La Máquina confirmó que el guardameta sudamericano jugará este fin de semana, pero también destacó el alto niel mostrado por Andrés Gudiño, quien lo ha suplido con creces bajo los tres postes celestes desde el juego de la Jornada 17 ante el conjunto de la UNAM en el Apertura 2025.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Kevin Mier volverá al campo de juego pero será con el equipo Sub-21, que este sábado 21 de febrero también se medirá a Chivas en la categoría para tratar de escalar posiciones tras encontrarse en el sitio 15 con cinco puntos en seis juegos.

“Lo de Kevin viene muy bien, la recuperación viene siendo muy positiva hasta el punto de que se valora la posibilidad de que este fin de semana vuelva a competir en la Sub-21, lo cual es una gran noticia, una realidad es que otra gran noticia es que Andrés (Gudiño) está teniendo un nivel muy, muy bueno.

“Con la recuperación del Flaco vamos a tener dos grandes arqueros en excelentes condiciones en poder competir con el puesto, pero estoy muy conforme y mucha seguridad en todo lo que viene siendo la figura de Andrés no sólo dentro de la cancha sino también fuera.