Liga MX Liga MX: Resultados al momento EN VIVO de la Jornada 7 del Clausura 2026 Conoce a detalle los marcadores de la séptima fecha del futbol mexicano en el Clausura 2026.

Video ¿A medianoche un partido? Así puedes ver la Jornada 7 del Clausura 2026

La Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX se puso en marcha con dos juegos importantes, uno de ellos el de Club América visitando a la Franja de Puebla.

En el otro frente que se vivió este viernes fue en Nuevo León, donde los Tigres cayeron con Pachuca con un golazo de otro partido, Robert Kenedy anotó el gol de la victoria desde medio campo.

TODOS LOS RESULTADOS DE LA LIGA MX CLAUSURA 2026 JORNADA 6

Uno de los duelos que llamará la atención será el de Cruz Azul contra Chivas, los Rojiblancos son líderes y la Máquina es segundo lugar.

Resultados de la Jornada 6 del Clausura 2026 del viernes 20 de febrero:

Tigres 1-2 Pachuca

Ozziel Herrera (Tigres) 38’

Salomón Rondón (Pachuca) 78’

Robert Kenedy (Pachuca) 87’

Puebla vs. América en curso

Raphael Veiga (América) 43'

Resultados de la Jornada 6 del Clausura 2026 del sábado 21 de febrero:

Atlas vs. Atlético San Luis 17:00 h Centro de México / 18:00 h Este, 15:00 h Pacífico

17:00 h Centro de México / 18:00 h Este, 15:00 h Pacífico León vs. Santos 19:00 h Centro de México / 20:00 h Este, 17:00 h Pacífico

19:00 h Centro de México / 20:00 h Este, 17:00 h Pacífico Necaxa vs. Toluca 19:00 h Centro de México / 20:00 h Este, 17:00 h Pacífico

19:00 h Centro de México / 20:00 h Este, 17:00 h Pacífico Cruz Azul vs. Chivas 21:05 h Centro de México / 22:05 h Este, 19:05 h Pacífico

21:05 h Centro de México / 22:05 h Este, 19:05 h Pacífico Tijuana vs. Mazatlán 23:10 h Centro de México / 00:10 h Este, 21:10 h Pacífico

Resultados de la Jornada 6 del Clausura 2026 del domingo 22 de febrero: