El México vs. Argentina detonó la polémica en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025 luego de que no se marcaran un par de penales a favor de la Selección Mexicana y que le impidió tratar de meterse al juego que, al final, terminó por perder y ser eliminado.

Fue con el 0-1 en el marcador que una supuesta falta sobre Gilberto Mora sobre el 19’ no se marcó como penal, el árbitro central Jalal Jayed determimó que no hubo falta en el área y dejó correr el partido.

PUBLICIDAD

En el segundo tiempo, ya con el 0-2 a favor de Argentina, Dylan Gorosito atropelló a Gilberto Mora, quien se perfila como la nueva joya del futbol mexicano y que incluso ya tiene ofertas en Europa, tras una barrida criminal, pero el central no sacó ni la tarjeta amarilla.

La tercer jugada controversial en el México vs. Argentina de los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 se dio al minuto 64 cuando Tahiel Jiménez, hijo del ‘Lorito’ Jiménez, exjugador referente de Santos Laguna, cayó al área; el árbitro revisó en el VAR y determinó no marcar penal cuando parecía claro.

El juego se calentó a tal grado de que se presentó un conato de bronca al 88’, en los instantes finales del encuentro y que dejó eliminado a la Selección Mexicana del Mundial Sub-20 Chile 2025 y con dos jugadores expulsados, Diego Ochoa al 90+2’ por doble amarilla y el propio Tahiel Jiménez al 90+7’.

Ahora, México deberá dar vuelta a la página tra suna edición en la que no logró superar de nuevo los Cuartos de Final desde que lo consiguiera en Colombia 2011; Argentina, por su parte, se medirá en Semifinales a Colombia el miércoles 15 de octubre.