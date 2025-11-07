México vence a Costa de Marfil y logra primer triunfo en el Mundial Sub-17

Video ¡Vaya golazo! Olvera clava un balonazo con la cabeza y da vida a México

La Selección Mexicana logró ese viernes su primera victoria en el Mundial Sub-17 tras derrotar por 1-0 a Costa de Marfil en el segundo partido del Grupo F.

Un gol de cabeza de Ian Olvera, jugador de Xolos de Tijuana, a la salida de un tiro libre, a los 74 minutos, le dio la victoria al Tri, en un partido donde el equioi mexicano sufrió, pero que pudo superar para quedar con buena opción de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

El conjunto dirigido por Carlos Cariño llegaba el encuentro ante los marfileños tras haber perdido en su debut mundialista frente a Corea del Sur por marcador de 2-1, un partido en el que pudieron sumar al menos un punto.

Los marfileños también cayeron de su debut y por goleada (4-1) ante la selección de Suiza y con la derrota de este viernes quedan prácticamente eliminados.

El Tri Sub-17 avisó desde el inicio con una llegada de Luis Gamboa por el sector izquierdo, pero el arquero Christ Kouassi respondió bien ante el remate. Sin embargo, los africanos reaccionaron rápido y al minuto 14 tuvieron una ocasión clara con Alynho Haïdara, aunque el portero Santiago López evitó el tanto con una buena intervención.

El juego se tornó equilibrado y trabado en el mediocampo, con pocas oportunidades claras debido a la férrea marca de ambos equipos. Antes del descanso, el árbitro revisó una posible mano dentro del área mexicana, pero el VAR no consideró la pena máxima.

Cuando Costa de Marfil dominaba el segundo tiempo, México encontró el gol al aprovechar un balón detenido. Olvera cabeceó dentro del área para sellar el triunfo. Con esta victoria, el Tri suma tres puntos valiosos que lo acercan a la siguiente ronda del torneo juvenil.