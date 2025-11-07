Carlos Cariño dice que México “supo sufrir” para vencer a Costa de Marfil

Video DT del Tri Sub-17 dice que México “supo sufrir” para vencer a Costa de Marfil

El estratega del Tri consideró que el triunfo fue resultado del carácter mostrado por el equipo en un duelo de alta exigencia.

“ Sí, una victoria sumamente importante. El momento en el que estábamos era complicadísimo. Sabíamos que el grupo en donde estábamos era sumamente competitivo”, declaró Cariño al término del encuentro.

El entrenador reconoció que el desempeño no fue el más brillante en cuanto a juego, pero sí uno de los más sólidos en entrega y concentración. “Le dije a los muchachos que México se caracteriza por, en los momentos más complicados, sacar la casta. Hoy lo hizo bastante bien. No te digo que fue el partido mejor jugado, pero sí el partido con mayor intensidad y concentración, donde el rival nos sometió un poco, pero supimos sufrir y sacar la victoria”, añadió.

Cariño valoró el esfuerzo físico y la disciplina táctica del equipo, que resistió los momentos de dominio marfileño para conservar llevarse los tres puntos. Con este resultado, México llegó a tres puntos y se ubicó tercero del Grupo F, manteniendo opciones de avanzar a la siguiente fase.

Respecto al próximo duelo ante Suiza, el técnico adelantó que analizará el estado de su plantel antes de definir el plan de juego. “Ya lo vamos a analizar. Lo más importante ahorita es recuperar a todo el plantel... El equipo va a llegar perfectamente.”