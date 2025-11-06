Luego del resultado adverso en su debut en la Copa del Mundo Sub-17 ante Corea del Sur, el técnico de la Selección Mexicana, Carlos Cariño, consideró que durante el encuentro se hicieron bien las cosas, pero los pequeños errores los llevaron a la derrota.

"El equipo está muy bien, en el primer partido gran parte de lo que se planteó se hizo perfectamente, aquí no puedes equivocarte porque en el resultado se ve reflejado".

PUBLICIDAD

Ya de frente a su segundo compromiso, donde no pueden darse el lujo de perder puntos, el estratega advirtió que sus jugadores saben lo que se juegan tras la derrota en su primer compromiso.

"El equipo lo veo mucho mejor, ha entendido perfectamente y sabe la importancia, aquí no hay más que pensar en ganar".

Sobre lo que espera encontrar ante Costa de Marfil, Carlos Cariño dejó claro que no será sencillo enfrentarlos, especialmente por la velocidad con que se mueven en el terreno de juego.

"Como todo, equipo africano difícil, muy rápidos, técnicamente buenos, creo que va a ser un partido sumamente intenso, en el que debemos estar muy concentrados en el tema de las transiciones, donde ellos son peligrosos

Finalmente, el técnico agradeció a la afición mexicana y le pidió seguir confiando en el equipo, ya que están acostumbrados a ir contra situaciones adversas.