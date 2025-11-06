    Mundial Sub-17

    Carlos Cariño confía en triunfo de México ante Costa de Marfil en Mundial Sub-17

    El técnico de la Selección Mexicana Sub-17 se muestra seguro de que derrotarán a Costa de Marfil en su próximo compromiso del Mundial.

    Erick Morales Baca.
    Video “México saca la casta en retos difíciles”: Cariño

    Luego del resultado adverso en su debut en la Copa del Mundo Sub-17 ante Corea del Sur, el técnico de la Selección Mexicana, Carlos Cariño, consideró que durante el encuentro se hicieron bien las cosas, pero los pequeños errores los llevaron a la derrota.

    "El equipo está muy bien, en el primer partido gran parte de lo que se planteó se hizo perfectamente, aquí no puedes equivocarte porque en el resultado se ve reflejado".

    Ya de frente a su segundo compromiso, donde no pueden darse el lujo de perder puntos, el estratega advirtió que sus jugadores saben lo que se juegan tras la derrota en su primer compromiso.

    "El equipo lo veo mucho mejor, ha entendido perfectamente y sabe la importancia, aquí no hay más que pensar en ganar".

    Sobre lo que espera encontrar ante Costa de Marfil, Carlos Cariño dejó claro que no será sencillo enfrentarlos, especialmente por la velocidad con que se mueven en el terreno de juego.

    "Como todo, equipo africano difícil, muy rápidos, técnicamente buenos, creo que va a ser un partido sumamente intenso, en el que debemos estar muy concentrados en el tema de las transiciones, donde ellos son peligrosos

    Finalmente, el técnico agradeció a la afición mexicana y le pidió seguir confiando en el equipo, ya que están acostumbrados a ir contra situaciones adversas.

    "Que sigan confiando en el equipo, México siempre se ha caracterizado por levantarse de momentos muy complicados donde pareciera ser que no tiene chance de nada, en los retos difíciles saca la casta y creo que mañana vamos a hacerlo".

