La FIFA no pierde detalle y seguimiento de jugadores legendarios a lo largo de la historia del futbol y de las Copas del Mundo, esta vez no fue la excepción e incluso la forma en la que homenajea a un director técnico histórico no tiene precedentes.

Este jueves, la FIFA reveló que para el Mundial Sub-17 Qatar 2025, en su rama varonil, la mascota está inspirada en el entrenador serbio Bora Milutinovic, quien también fuera estratega de la Selección Mexicana y de varios equipos de la Liga MX, entre ellos Pumas.

PUBLICIDAD

El nombre de la mascota para el Mundial Varonil Sub-17 es Boma, que es un búho del desierto y que cuenta con características propias de Bora Milutinovic como el cabello, los anteojos e incluso una seña que le da identidad que es el pulgar arriba.

“ El nombre Boma significa búho en árabe y es un guiño al legendario ex jugador y técnico serbio Velibor ‘Bora’ Milutinović, que dirigió a cinco selecciones distintas en otros tantos Mundiales consecutivos entre 1986 y 2002, antes de trasladarse a Catar, país en el que ha contribuido al desarrollo de este deporte como entrenador y ojeador”, informó la FIFA en un comunicado.

Bora Milutinovic dirigió a la Selección Mexicana en dos etapas, además de los equipos Pumas, Veracruz y Tecos; además, ha dirigido en cinco Copas del Mundo de la FIFA, en todas con distintas selecciones.

Para el Mundial Sub-17 Qatar 2025 se contará por primera vez con 48 selecciones participantes y que se llevará acabo en el complejo Aspire Zone, que contempla varias canchas donde se desarrollarán los partidos.

Por la Concacaf serán ocho los equipos que participen en esta edición juvenil con Canadá, Costa Rica, México, Honduras, Haití, Estados Unidos, Panamá y El Salvador.