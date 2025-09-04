    Selección Mexicana

    Bora Milutinovic pide a Faitelson soñar con la Selección Mexicana en el Mundial 2026

    El legendario entrenador y mundialista con la Selección Mexicana habló de los pros y contras de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Momento épico: Bora regaña a Faitelson en pleno programa en vivo por la Selección

    De cara al Mundial 2026 donde México, Estados Unidos y Canadá son anfitriones, una voz autorizada en el tema como lo es el director técnico serbio Bora Milutinovic habló acerca de las posibilidades que tiene la Selección Mexicana por jugar como local.

    Si bien no todos los partidos son en territorio mexicano, el Tricolor suele tener un nutrido apoyo en Estados Unidos, lo ha dejado ver en juegos amistosos y torneos de la Concacaf como la Copa Oro y la Nations League.

    ¿QUIÉN ES BORA MILUTINOVIC?

    Bora cumple este 7 de septiembre 81 años de edad y su experiencia por el mundo del futbol es enriquecedora con cinco Mundiales disputados, todos con diferentes selecciones:


    • México en 1986
    • Costa Rica en 1990
    • Estados Unidos en 1994
    • Nigeria en 1998
    • China en 2002

    Fue con la Selección Mexicana que llegó más lejos tras clasificar a los Cuartos de Final y su peor actuación fue con los chinos en la Copa del Mundo de la FIFA 2002 en Japón y Corea del Sur tras no lograr avanzar de la Fase de Grupos, donde sólo cosechó derrotas.
    En México fue donde hizo du debut como director técnico y lo hizo con Pumas entre 1977 y 1983, con los que ganó una Copa México y una Copa de Campeones. Incluso en su paso por México visitó recientemente al cuadro de la UNAM y hasta pidió foto con Keylor Navas.

    MÉXICO EN EL MUNDIAL 2026, ¿VENTAJA POR SER LOCAL O NO?

    Bora Milutinovic, en entrevista con David Faitelson en Faitelson sin censura, reprochó al comentarista de TUDN la falta de confianza en el equipo que dirige Javier Aguirre para hacer un buen papel primero en territorio mexicano y después, de clasificar, donde las llaves lo lleven.

    David Faitelson comentó al serbio que la selección que dirigió en el Mundial México ’86 le ilusionaba más que la de ahora del Vasco para 2026, a lo que sin titubear, Bora Milutinovic reprochó el sentimiento.

    “Porque usted era joven, ahora no le ilusiona nada. Primero uno debe soñar para hacer algo y hacer las cosas. Uno siempre debe creer que se puede hacer.

    “Saber dónde estás, dónde quieres ir y saber qué debes hacer. Javier tiene experiencia, tiene todo, tiene muchas ventajas y desventajas”, indicó Bora Milutinovic en Faitelson sin censura a menos de un año del Mundial 2026.


