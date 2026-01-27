    Mundial 2026

    Del tropiezo inicial a la gran final: las selecciones que desafiaron la historia en Mundiales

    Son cuatro selecciones que han podido reponerse de un debut desastroso para meterse a la pelea por el título.

    A lo largo de la historia de los Mundiales c inco selecciones que han perdido en su debut y han llegado a la pelea por el título.

    La primera en hacerlo fue Alemania en 1982, en aquella justa mundialista la Die Mannschaft se presentó ante el combinado de Argelia y se vieron sorprendidos al caer por 2-1.

    Pese a la derrota la selección de Alemania se repuso y ganó sus siguientes dos compromisos de la primera fase para avanzar a las siguientes rondas d onde logró dos victorias y un empate para llegar a la final, misma que perdió ante Italia.

    En Italia 1990 fue el combinado de Argentina, que llegaba como campeón, la que fue sorprendida en su debut al caer ante Camerún en su debut.

    Tras esa caída, la Albiceleste reaccionó que tras un empate y una victoria avanzó a la siguiente ronda para dejar en el camino a Brasil, Yugoslavia e Italia para meterse a la pelea por el bicampeonato, pero en la Final cayó ante Alemania.

    Cuatro años más tarde, en Estados Unidos 1994, Italia cayó en su presentación frente a Irlanda y con trabajo se metió a la siguiente ronda como tercer lugar de grupo.

    En la segunda ronda dejó en el camino a Nigeria, España, Bulgaria para llegar a la final ante Brasil donde perdió en penales.

    Fue hasta Sudáfrica 2010 cuando se presentó nuevamente este caso. En aquella ocasión la selección de España perdió en su debut ante Suiza, sin embargo, revirtió esa derrota para ligar cinco victorias consecutivas para meterse a la final.

    Y ya en la final ante Países Bajos sumó un triunfo más para conquistar su primer título del mundo.

    Recientemente fue Argentina la que logró reponerse de una derrota en su debut y alcanzó la final.

    En Qatar 2022 la Albiceleste tropezó en su debut con Arabia Saudita, pero salió adelante y se afianzó como líder de grupo tras dos victorias y así lograr el pase a la siguiente ronda.

    Ya en la segunda fase, Argentina dejó en el camino a Australia, Países Bajos y Croacia para meterse a la final donde venció en tanda de penales a Francia para sumar su tercer título del mundo.

