    Mundial 2026

    El curioso dato del Mundial de Chile 1962

    En aquella justa mundialista se vivió algo inusual entre seis futbolistas.

    Por:
    TUDN
    add
    Video El consejo de Miguel Layún a Malagón para ser titular en el Mundial 2026

    El título de goleo individual de una Copa del Mundo ha quedado empatado en tres ocasiones, el primero en Chile 1962 donde ocurrió algo muy inusual.

    En aquel mundial fueron seis jugadores que compartieron el aquel galardón y fueron Manuel dos Santos ‘Garrincha’, Izidio Neto ‘Vavá’, Leonel Sánchez, Florian Albert, Valentin Ivanov y Drazan Jerkovic. Estos seis futbolistas se despacharon con cuatro anotaciones a lo largo del Mundial de 1962.

    El húngaro Florian Albert, l legó a cuatro en los dos primeros partidos anotándole uno a Inglaterra y tres a Bulgaria.

    Valentin Ivanov de la Unión Soviética, marcó en las tres jornadas de la fase de grupo, uno a Yugoslavia, dos a Colombia y uno más a Uruguay.

    En la segunda fase del Mundial, Garrincha los empató al marcar par de dobletes contra Inglaterra en Cuartos de Final y frente a Chile en Semifinales.

    En el partido inaugural, el chileno Leonel Sánchez le hizo dos goles a Suiza, en Cuartos de Final le anotó a la Unión Soviética y en semifinales marcó frente a Basil.

    El yugoslavo, Drazan Jerkovic, anotó tres en los juegos de grupo y su cuarto gol en las Semifinales ante Checoslovaquia.

    Vavá fue el único en anotar en los tres encuentros de la segunda fase, uno a Inglaterra, dos a Chile y uno más en la final ante Checoslovaquia.

    Los seis futbolistas terminaron con cuatro anotaciones, pero en aquel momento la FIFA aun no establecía el criterio de desempate y en caso de que lo hubiera hecho el campeón hubiera sido Florian Albert al conseguir sus goles en tres juegos.

