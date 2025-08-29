    Mundial 2026

    Claudia Sheinbaum planea regalar boleto de inauguración del Mundial 2026

    La presidenta de México recibió hace un día al mandamás de FIFA para hablar del juego inaugural.

    Juan Regis.
    Video Presidenta de México revela qué hará con el boleto de inauguración del Mundial

    Claudia Sheinbaum, presidenta de México, comentó en rueda de prensa lo que planea hacer con el boleto de la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca.

    En la 'Mañanera del Pueblo', la mandataria fue cuestionada sobre la visita del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a México, donde fue recibido por Sheinbaum en Palacio Nacional.

    "Contenta, ayer vino el presidente de la FIFA... 11 de junio en el (Estadio) Azteca, la inauguración del Mundial, ya falta poco", confirmó así el partido inaugural de la próxima Copa del Mundo.

    Sobre el boleto que Infantino le obsequió para la inauguración en el Coloso de Santa Úrsula, la presidenta agregó.

    "Sí, me dio un boleto, 001... no sé, fíjense que estoy pensando dárselo a una niña o una joven que le guste el futbol que no tiene oportunidad de asistir al estadio".

    "Agradezco mucho porque lo habíamos invitado a México a Gianni Infantino, ayer casi casi en un ratito que tuvo vino aquí y estamos muy emocionados. Es un momento muy especial, ¿saben cuánta gente ve la inauguración?

    "Cerca de seis mil millones personas, es el espectáculo que más se ve. La Ciudad de México tiene el orgullo de recibir la inauguración de un Mundial por tercera vez".

    EL CALENDARIO DE PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 EN MÉXICO

    En total, la Ciudad de México recibirá 5 partidos, por 4 de Guadalajara y 4 de Monterrey. De esta forma, los partidos que se disputarán en México quedarán distribuidos de la siguiente forma, en las tres ciudades y estadios elegidos.

    Jueves 11 de junio
    Match 1 - Estadio Azteca - México vs TDB
    Match 2 - Guadalajara - TBD vs TBD
    Domingo 14 de junio
    Match 12 - Monterrey - TBD vs TBDMiércoles 17 de junio
    Match 24 - Estadio Azteca - TBD vs TDB
    Jueves 18 de junio
    Match 28 - Guadalajara - México vs TBDSábado 20 de junio
    Match 36 - Monterrey - TBD vs TBD
    Martes 23 de junio
    Match 48 - Guadalajara - TBD vs TBD
    Miércoles 24 de junio
    Match 53 - Estadio Azteca - México vs TDB
    Match 54 - Monterrey - TBD vs TBD
    Viernes 26 de junio
    Match 66 - Guadalajara - TBD vs TBD
    Lunes 29 de junio (16avos de Final)
    Match 75 - Monterrey - TBD vs TBD
    Martes 30 de junio (16avos de Final)
    Match 79 - Azteca - TBD vs TBD
    Domingo 5 de julio (8avos de Final)
    Match 92 - Azteca - TBD vs TBD


