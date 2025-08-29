Video Presidenta de México revela qué hará con el boleto de inauguración del Mundial

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, comentó en rueda de prensa lo que planea hacer con el boleto de la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca.

En la 'Mañanera del Pueblo', la mandataria fue cuestionada sobre la visita del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a México, donde fue recibido por Sheinbaum en Palacio Nacional.

"Contenta, ayer vino el presidente de la FIFA... 11 de junio en el (Estadio) Azteca, la inauguración del Mundial, ya falta poco", confirmó así el partido inaugural de la próxima Copa del Mundo.

Sobre el boleto que Infantino le obsequió para la inauguración en el Coloso de Santa Úrsula, la presidenta agregó.

"Sí, me dio un boleto, 001... no sé, fíjense que estoy pensando dárselo a una niña o una joven que le guste el futbol que no tiene oportunidad de asistir al estadio".

"Agradezco mucho porque lo habíamos invitado a México a Gianni Infantino, ayer casi casi en un ratito que tuvo vino aquí y estamos muy emocionados. Es un momento muy especial, ¿saben cuánta gente ve la inauguración?

"Cerca de seis mil millones personas, es el espectáculo que más se ve. La Ciudad de México tiene el orgullo de recibir la inauguración de un Mundial por tercera vez".

EL CALENDARIO DE PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 EN MÉXICO

En total, la Ciudad de México recibirá 5 partidos, por 4 de Guadalajara y 4 de Monterrey. De esta forma, los partidos que se disputarán en México quedarán distribuidos de la siguiente forma, en las tres ciudades y estadios elegidos.

Jueves 11 de junio

Match 1 - Estadio Azteca - México vs TDB

Match 2 - Guadalajara - TBD vs TBD

Domingo 14 de junio

Match 12 - Monterrey - TBD vs TBDMiércoles 17 de junio

Match 24 - Estadio Azteca - TBD vs TDB

Jueves 18 de junio

Match 28 - Guadalajara - México vs TBDSábado 20 de junio

Match 36 - Monterrey - TBD vs TBD

Martes 23 de junio

Match 48 - Guadalajara - TBD vs TBD

Miércoles 24 de junio

Match 53 - Estadio Azteca - México vs TDB

Match 54 - Monterrey - TBD vs TBD

Viernes 26 de junio

Match 66 - Guadalajara - TBD vs TBD

Lunes 29 de junio (16avos de Final)

Match 75 - Monterrey - TBD vs TBD

Martes 30 de junio (16avos de Final)

Match 79 - Azteca - TBD vs TBD

Domingo 5 de julio (8avos de Final)

Match 92 - Azteca - TBD vs TBD