    Sadio Mané anota y rescata a Senegal ante RD Congo en la Copa Africana de Naciones

    Los senegaleses, ya clasificados al Mundial 2026, lideran el Grupo D junto a los congoleños, quienes jugarán la repesca por un cupo a la Copa del Mundo.

    Por:Jaime Bernal
    Senegal y República Democrática del Congo empataron 1-1 este sábado en la segunda jornada del Grupo D de la Copa Africana de Naciones 2025, un resultado que mantiene a los ‘Leones de Teranga’ como líderes de la zona, aunque igualados a cuatro puntos con el conjunto congoleño.

    La selección senegalesa, ya clasificada al Mundial de 2026, asumió el control desde el arranque y generó peligro temprano con remates de Ismaila Sarr y Nico Jackson, que pasaron muy cerca del arco defendido por Lionel Mpasi. Congo respondió con un tanto de Aaron Wan-Bissaka que fue anulado por fuera de juego.

    Antes del descanso, Sadio Mané estuvo cerca de abrir el marcador con un lanzamiento de falta, mientras que Pape Gueye exigió a Mpasi, que sostuvo el empate con una intervención clave.

    Tras el descanso, el equipo dirigido por Sébastien Desabre elevó su intensidad. Edouard Mendy evitó el gol en un potente disparo de Sadiki, pero a la hora de juego Bongonda culminó una acción colectiva que puso en ventaja a los ‘Leopardos’, selección que buscará su clasificación mundialista a través de la repesca.

    Senegal reaccionó con cambios y encontró el empate gracias al interminable Mané, que aprovechó un rebote tras una acción de Ibrahim Mbaye. El resultado deja el liderato del grupo abierto, a definirse en la última jornada.

