    Mundial 2026

    Argelia y Nigeria convierten la cancha y sala de prensa en un campo de batalla

    La eliminación argelina generó broncas tanto dentro de la cancha, tras el silbatazo final y encabezada por Zidane, como en la sala de prensa.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Zidane encabeza bronca tras eliminación de Argelia en Copa Africana

    La eliminación de Argelia, clasificada al Mundial 2026, a manos de Nigeria en los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones por 0-2 generó la molestia de los propios jugadores quienes desataron una batalla campal en la cancha tras el silbatazo final.

    Fue Luca Zidane uno de los jugadores que protagonizaron la trifulca luego de que se lanzara contra Fisayo Dele-Bashiru y que también generó la molestia de un sector de la grada y afición argelina, quien se empujó con elementos de seguridad con intención de ingresar al campo.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Alemania cuenta con base de concentración para el Mundial 2026
    1 mins

    Alemania cuenta con base de concentración para el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    El Estadio Ciudad de México muestra parte de la remodelación para el Mundial 2026
    1 mins

    El Estadio Ciudad de México muestra parte de la remodelación para el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Marruecos se mete a las Semifinales de la Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Marruecos se mete a las Semifinales de la Copa Africana de Naciones

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Obed Vargas habla de su convocatoria a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    Obed Vargas habla de su convocatoria a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¡FIFA da un paso adelante en la tecnología de cara al Mundial!
    1 mins

    ¡FIFA da un paso adelante en la tecnología de cara al Mundial!

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¿Decisión tomada? Parece que Marcelo Flores sabe para quién jugar el Mundial 2026
    1:37

    ¿Decisión tomada? Parece que Marcelo Flores sabe para quién jugar el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Marcelo Flores parece saber ya para quién jugar en el Mundial 2026
    1 mins

    Marcelo Flores parece saber ya para quién jugar en el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Definidos los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones 2025
    1 mins

    Definidos los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones 2025

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Costa de Marfil golea y clasifica en Copa Africana pero con la mira en el Mundial 2026
    1 mins

    Costa de Marfil golea y clasifica en Copa Africana pero con la mira en el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Argelia elimina a RD Congo en el minuto 119 en la Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Argelia elimina a RD Congo en el minuto 119 en la Copa Africana de Naciones

    Copa Mundial de Futbol 2026

    La molestia de la afición fue controlada, pero en la zona mixta o sala de prensa del estadio en Marruecos también se tensó el ambiente y fueron, todo indica, reporteros quienes protagonizaron empujones e insultos sin que ello escalara a mayores.

    Ahora, Argelia deberá concentrarse en el Mundial 2026, donde quedó ubicado en el Grupo J junto a la vigente campeona Argentina, además de Jordania y Austria a disputarse entre Kansas City y Sn Francisco.

    Nigeria, que apela a una alineación indebida de RD Congo para buscar clasificar en el escritorio a la Copa del Mundo de la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá luego de quedar fuera en los Playoffs de las eliminatorias de África.

    Nigeria se medirá en las Semifinales de la Copa Africana de Naciones ante la anfitriona Marruecos el próximo miércoles 14 de enero y el ganador avanzará a la Final ante el vencedor de la otra Semifinal, Senegal vs. Egipto.

    Relacionados:
    Mundial 2026Copa Africana de NacionesArgelia 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Toros Neza
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX