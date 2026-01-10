Mundial 2026 Argelia y Nigeria convierten la cancha y sala de prensa en un campo de batalla La eliminación argelina generó broncas tanto dentro de la cancha, tras el silbatazo final y encabezada por Zidane, como en la sala de prensa.

Video Zidane encabeza bronca tras eliminación de Argelia en Copa Africana

Fue Luca Zidane uno de los jugadores que protagonizaron la trifulca luego de que se lanzara contra Fisayo Dele-Bashiru y que también generó la molestia de un sector de la grada y afición argelina, quien se empujó con elementos de seguridad con intención de ingresar al campo.

La molestia de la afición fue controlada, pero en la zona mixta o sala de prensa del estadio en Marruecos también se tensó el ambiente y fueron, todo indica, reporteros quienes protagonizaron empujones e insultos sin que ello escalara a mayores.

Ahora, Argelia deberá concentrarse en el Mundial 2026, donde quedó ubicado en el Grupo J junto a la vigente campeona Argentina, además de Jordania y Austria a disputarse entre Kansas City y Sn Francisco.

Nigeria, que apela a una alineación indebida de RD Congo para buscar clasificar en el escritorio a la Copa del Mundo de la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá luego de quedar fuera en los Playoffs de las eliminatorias de África.