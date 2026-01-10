Argelia y Nigeria convierten la cancha y sala de prensa en un campo de batalla
La eliminación argelina generó broncas tanto dentro de la cancha, tras el silbatazo final y encabezada por Zidane, como en la sala de prensa.
La eliminación de Argelia, clasificada al Mundial 2026, a manos de Nigeria en los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones por 0-2 generó la molestia de los propios jugadores quienes desataron una batalla campal en la cancha tras el silbatazo final.
Fue Luca Zidane uno de los jugadores que protagonizaron la trifulca luego de que se lanzara contra Fisayo Dele-Bashiru y que también generó la molestia de un sector de la grada y afición argelina, quien se empujó con elementos de seguridad con intención de ingresar al campo.
La molestia de la afición fue controlada, pero en la zona mixta o sala de prensa del estadio en Marruecos también se tensó el ambiente y fueron, todo indica, reporteros quienes protagonizaron empujones e insultos sin que ello escalara a mayores.
Ahora, Argelia deberá concentrarse en el Mundial 2026, donde quedó ubicado en el Grupo J junto a la vigente campeona Argentina, además de Jordania y Austria a disputarse entre Kansas City y Sn Francisco.
Nigeria, que apela a una alineación indebida de RD Congo para buscar clasificar en el escritorio a la Copa del Mundo de la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá luego de quedar fuera en los Playoffs de las eliminatorias de África.
Nigeria se medirá en las Semifinales de la Copa Africana de Naciones ante la anfitriona Marruecos el próximo miércoles 14 de enero y el ganador avanzará a la Final ante el vencedor de la otra Semifinal, Senegal vs. Egipto.