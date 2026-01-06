    Mundial 2026

    Definidos los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones 2025

    Fueron cinco selecciones clasificadas al Mundial 2026 las que lograron superar los Octavos de Final; tres mundialistas quedaron fuera de la contienda.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Cinco selecciones mundialista sen Cuartos de Final de la Copa Africana

    Los Octavos de Final de la Copa Africana de Naciones quedaron completados y los Cuartos de Final definidos en torneo que se lleva a cabo en Marruecos y cuya selección anfitriona se mantienen en la contienda con la mira también puesta en el Mundial 2026.

    La selección campeona vigente, Costa de Marfil, fue la última en clasificarse luego de su victoria frente a Burkina Faso; las últimas cinco campeonas del continente africano lograron meterse a la siguiente ronda.

    Los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones se jugarán entre el 9 y 10 de enero próximos rumbo a la Final a disputarse el domingo 18 de enero en el Estadio Moulay Abdellah de Rabat, Marruecos.

    Fueron cinco selecciones nacionales clasificadas al Mundial 2026 las que consiguieron instalarse en los Cuartos de Final; dos más quedaron eliminadas así como RD Congo, que busca sumarse a la Copa del Mundo de la FIFA en marzo próximo vía Repechaje Intercontinental.

    Tres selecciones que no jugarán el Mundial 2026 lograron meterse a los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones Marruecos 2025, dos de ellas entre las cuatro más ganadoras del continente.

    Estas son las selecciones que jugarán el Mundial 2026 y que clasificaron a los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones:

    • Senegal
    • Marruecos
    • Argelia
    • Egipto
    • Costa de Marfil

    Estas son las selecciones que no jugarán el Mundial 2026 y que clasificaron a los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones:

    • Malí
    • Camerún
    • Nigeria

    Estas son las selecciones que jugarán el Mundial 2026 y que no lograron clasificar a los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones:

    • Túnez
    • Sudáfrica
    • RD Congo (Repechaje Intercontinental)

    Estos son los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones:

    Viernes 9 de enero:

    • Mali vs. Senegal
    • Camerún vs. Marruecos

    Sábado 10 de enero:

    • Argelia vs. Nigeria
    • Egipto vs. Costa de Marfil
