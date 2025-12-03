Video Estas son las estrellas que conducirán el sorteo del Mundial 2026

El martes pasado, la FIFA dio a conocer a las celebridades que conducirán el sorteo del Mundial 2026 a realizarse por primera vez en la historia en tres países sede; México, Estados Unidos y Canadá. Un día después ha revelado a nuevas celebridades que también formarán parte de la ceremonia.

La mayoría de estos famosos pertenecen al mundo del deporte, no sólo del futbol, pero sí todos en el retiro y asistidos por la prestigiosa conductora Samantha Johnson, quien fungirá como co-conductora a lado de Rio Ferdinand.

El exfutbolista de la Selección de Inglaterra y del Manchester United será el encargado de sacar las esferas de los bombos para definir la conformación de los grupos para el Mundial 2026.

¿QUÉ OTROS DEPORTISTAS FAMOSOS ESTARÁN EN EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026?

Para entrevistar a los famosos y personalidades del mundo del futbol que estarán en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 el próximo verano estará Eli Manning, quien ya trabaja para una televisora en Estados Unidos, por lo que no es ajeno a la pantalla chica.

Como asistentes para el sorteo del Mundial 2026; es decir, quienes sacarán las esferas de los bombos junto a Rio Ferdinand, estarán cuatro personalidades del deporte pero ya en el retiro, aunque con un legado en cada una de sus disciplinas.

Tom Brady, mariscal de campo ganador siete veces del Super Bowl, seis con New England Patriots y uno con Tampa Bay Buccaneers, es uno de los elegidos para definir el futuro de las selecciones en el sorteo.

Wayne Gretzky es una leyenda del hockey sobre hielo, ganó cuatro títulos de la NHL en la década de los 80 y considerado como Atleta de la Década.

Aaron Judge es el único deportista en activo que estará en el sorteo del Mundial 2026, ha ganado múltiples premios a nivel equipo e individual, pero no ha conseguido ganar la Serie Mundial con New York Yankees, con los que milita desde 2016.