    Mundial 2026

    Sorteo Mundial 2026: quién conducirá el evento

    Íconos a nivel internacional, lluvia de estrellas y glamour engalanarán el sorteo del Mundial 2026 tras darse a conocer la lista de nombres que conducirán.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Estas son las estrellas que conducirán el sorteo del Mundial 2026

    La FIFA dio a conocer a las luminarias que estarán en el sorteo para el Mundial 2026 en la capital de Estados Unidos, Washington D.C., desde el Kennedy Center, uno de los eventos más esperados del año de cara a la justa a realizarse en verano próximo por primera vez en la historia en tres países sedes.

    El sorteo del Mundial 2026 será conducido por los expertos Heidu Klum y Kevin Hart junto con el actor y productor Danny Ramírez. Además, habrá grandes estrellas del mundo del futbol que aportarán su talento al sorteo para determinar la suerte de cada una de las 48 selecciones nacionales participantes.

    PUBLICIDAD

    Asimismo, habrá eventos musicales en vivo con la presencia del maestro Andrea Bocelli, así como la icónica banda Village People y la superestrella británica Robbie Williams, a quien se unirá la actriz y cantante estadounidense Nicole Scherzinger.

    El evento será en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C. este viernes 5 de diciembre con millones de espectadores para un evento espectacular e histórico dentro de la Copa del Mundo de la FIFA.

    “Volver a ser el anfitrión del sorteo final, después de haber participado en este espectáculo hace 20 años en mi país de origen, es verdaderamente extraordinario”, dijo Heidi Klum, quien regresa al sorteo final para la etapa de la Copa Mundial de la FIFA tras su participación en el Mundial Alemania 2006.

    “La Copa del Mundo reúne al mundo como ninguna otra cosa, y ser parte de esa magia de nuevo, en un escenario aún más grande con tres países anfitriones y 48 equipos, es un honor increíble”, añadió la modelo alemana Heidi Klum.

    Si bien el anuncio de hoy revela el elenco de entretenimiento para el espectáculo final del sorteo, los nombres de los directores y asistentes que supervisarán los procedimientos oficiales se darán a conocer a su debido tiempo.

    No te pierdas el sorteo del Mundial 2026 EN VIVO en ViX. Solo disponible en México.

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Estados Unidos anuncia cuatro partidos amistosos previo al Mundial 2026

    Estados Unidos anuncia cuatro partidos amistosos previo al Mundial 2026

    2 min
    Así es el pronóstico del clima para el sorteo del Mundial 2026 en Washington

    Así es el pronóstico del clima para el sorteo del Mundial 2026 en Washington

    1 min
    Boletos para el México vs. Portugal en 2026: ¿Cuándo y dónde comprarlos?

    Boletos para el México vs. Portugal en 2026: ¿Cuándo y dónde comprarlos?

    2 min
    México vs. Portugal: Duilio Davino califica así los partidos ante europeos en marzo

    México vs. Portugal: Duilio Davino califica así los partidos ante europeos en marzo

    2 min
    Oficial: México vs. Portugal reinaugurará el Estadio Banorte para el Mundial 2026

    Oficial: México vs. Portugal reinaugurará el Estadio Banorte para el Mundial 2026

    Relacionados:
    Mundial 2026Sorteo Mundial 2026
    countdown logo
    SORTEO FINAL COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026
    05 de DICIEMBRE, 11:00 AM
    02
    Días
    :
    11
    Hrs
    :
    28
    Min
    :
    01
    Seg
    PUBLICIDAD

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Desastre en familia
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    Bajo un volcán
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX