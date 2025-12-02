Sorteo Mundial 2026: quién conducirá el evento

Video Estas son las estrellas que conducirán el sorteo del Mundial 2026

La FIFA dio a conocer a las luminarias que estarán en el sorteo para el Mundial 2026 en la capital de Estados Unidos, Washington D.C., desde el Kennedy Center, uno de los eventos más esperados del año de cara a la justa a realizarse en verano próximo por primera vez en la historia en tres países sedes.

El sorteo del Mundial 2026 será conducido por los expertos Heidu Klum y Kevin Hart junto con el actor y productor Danny Ramírez. Además, habrá grandes estrellas del mundo del futbol que aportarán su talento al sorteo para determinar la suerte de cada una de las 48 selecciones nacionales participantes.

Asimismo, habrá eventos musicales en vivo con la presencia del maestro Andrea Bocelli, así como la icónica banda Village People y la superestrella británica Robbie Williams, a quien se unirá la actriz y cantante estadounidense Nicole Scherzinger.

El evento será en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C. este viernes 5 de diciembre con millones de espectadores para un evento espectacular e histórico dentro de la Copa del Mundo de la FIFA.

“Volver a ser el anfitrión del sorteo final, después de haber participado en este espectáculo hace 20 años en mi país de origen, es verdaderamente extraordinario”, dijo Heidi Klum, quien regresa al sorteo final para la etapa de la Copa Mundial de la FIFA tras su participación en el Mundial Alemania 2006.

“La Copa del Mundo reúne al mundo como ninguna otra cosa, y ser parte de esa magia de nuevo, en un escenario aún más grande con tres países anfitriones y 48 equipos, es un honor increíble”, añadió la modelo alemana Heidi Klum.