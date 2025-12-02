Video ¡Gélido! Así será el clima en el Sorteo del Mundial 2026 en Washington

Se viene el sorteo del Mundial 2026 para conocer a los rivales de cada una de las 48 selecciones nacionales participantes y su calendario para una justa en la que por primera vez en la historia se realizará entre tres sedes; México, Estados Unidos y Canadá.

Para el día del evento, este 5 de diciembre en el The John F. Kennedy Center for the Performing Arts se esperan bajas temperaturas; máxima de 1°C y mínima de -5°C. En las últimas horas el pronóstico del tiempo es de lluvia y sensación térmica de 0°C, de acuerdo con Mauricio Ymay para TUDN.

PUBLICIDAD

Se espera que la delegación mexicana arribe a Washington D.C. el próximo jueves a las 14:00 horas tiempo local encabezada por Mikel Arriola, Javier Aguirre y Duilio Davino. Las delegaciones llegarán entre miércoles y jueves, este día el coctel de bienvenida será por la tarde-noche.

Contrario a lo esperado, no hay reporteros deportivos para la cobertura del sorteo del Mundial 2026, los turistas no saben que habrá sorteo pues no hay ni anuncios, espectaculares ni nada que diga que ahí será el evento de la Copa del Mundo de la FIFA.

Cabe recordar que Washington D.C. no era la sede original, era en la The Sphere de Las Vegas y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cambió. Incluso se llegó a rumorear de que Monterrey sería la sede del sorteo, pero sólo quedó, junto a Guadalajara, como sede de los Repechajes Intercontinentales.

Tampoco hay la seguridad esperada para llegar al Kennedy Center, ni para acercarse al Capitolio, al Obelisco, ni al hotel FIFA donde estarán las delegaciones para el sorteo como tampoco a la Casa Blanca.

QUÉ SE ESPERA DEL SORTEO MUNDIAL 2026

El sorteo como tal durará 50 minutos. Con discursos y shows puede llegar hasta 110 minutos la ceremonia, la cual siempre será llamativa debido a los personajes que desfilarán por la alfombra roja.

Previo al sorteo es difícil que los que representen a una selección se detengan para una declaración o digan algo revelador. Después del sorteo del Mundial 2026 comenzarán a desfilar los entrenadores y empiezan a regalar declaraciones interesantes y a sentir el ambiente del Mundial 2026.