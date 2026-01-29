    Mundial 2026

    Senegal y Marruecos reciben duras sanciones de cara al Mundial 2026

    Varias de sus principales figuras fueron castigadas y las dos federaciones recibieron multas millonarias tras la Final de la Copa Africana.

    Por:Jaime Bernal
    La Confederación Africana de Futbol (CAF) dio a conocer su resolución final sobre los incidentes ocurridos en la final de la Copa Africana de Naciones Marruecos 2025, disputada el pasado 18 de enero en Rabat. El organismo rechazó el recurso presentado por la federación marroquí, que buscaba retirar el título a Senegal, y confirmó al conjunto africano como campeón del torneo.

    No obstante, la CAF impuso severas sanciones disciplinarias a ambas selecciones por los acontecimientos registrados durante y después del partido. El castigo más fuerte fue para el seleccionador senegalés Pape Thiaw, suspendido por cinco partidos y multado con 100 mil dólares, tras incitar a sus jugadores a abandonar el campo luego del penalti señalado en tiempo añadido. Además, los futbolistas Illiman Ndiaye e Ismaila Sarr recibieron dos partidos de suspensión por conducta antideportiva hacia el árbitro.

    Marruecos tampoco quedó exento. Achraf Hakimi fue sancionado con dos encuentros, uno de ellos condicionado, mientras que Ismael Sabari recibió tres partidos de suspensión y una multa económica.

    Hay que destacar que dichas sanciones no tendrán ningún efecto en el Mundial 2026, ya que dichas penas se pagarán en torneos a nivel continental.

    A nivel institucional, la federación senegalesa fue multada con 615 mil dólares por el comportamiento de sus aficionados y del cuerpo técnico, mientras que la marroquí deberá pagar 315 mil dólares por invasión de zonas restringidas, uso de láseres y otras infracciones.

    La Final estuvo marcada por momentos de tensión, con protestas, invasiones y un penalti fallado que precedió al gol del triunfo senegalés en la prórroga, cerrando una definición tan dramática como polémica.

