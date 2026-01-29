Mundial 2026 Senegal y Marruecos reciben duras sanciones de cara al Mundial 2026 Varias de sus principales figuras fueron castigadas y las dos federaciones recibieron multas millonarias tras la Final de la Copa Africana.

Video ¿Repiten la Final? Senegal y Marruecos reciben fuertes castigos de cara al Mundial 2026

No obstante, la CAF impuso severas sanciones disciplinarias a ambas selecciones por los acontecimientos registrados durante y después del partido. El castigo más fuerte fue para el seleccionador senegalés Pape Thiaw, suspendido por cinco partidos y multado con 100 mil dólares, tras incitar a sus jugadores a abandonar el campo luego del penalti señalado en tiempo añadido. Además, los futbolistas Illiman Ndiaye e Ismaila Sarr recibieron dos partidos de suspensión por conducta antideportiva hacia el árbitro.

PUBLICIDAD



Marruecos tampoco quedó exento. Achraf Hakimi fue sancionado con dos encuentros, uno de ellos condicionado, mientras que Ismael Sabari recibió tres partidos de suspensión y una multa económica.

Hay que destacar que dichas sanciones no tendrán ningún efecto en el Mundial 2026, ya que dichas penas se pagarán en torneos a nivel continental.

A nivel institucional, la federación senegalesa fue multada con 615 mil dólares por el comportamiento de sus aficionados y del cuerpo técnico, mientras que la marroquí deberá pagar 315 mil dólares por invasión de zonas restringidas, uso de láseres y otras infracciones.