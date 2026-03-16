Mundial 2026 César Arturo Ramos habla sobre pitar en la Copa del Mundo 2026 El árbitro mexicano dejó clara cuál es su filosofía para mantenerse vigente en el futbol internacional.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video César Arturo Ramos tiene presente la fórmula para el Mundial 2026

Durante la charla en Faitelson Sin Censura, César Arturo Ramos, árbitro mexicano y reconocido internacionalmente, no da por hecho su participación en el Mundial 2026 de la FIFA a pesar de tener un largo tiempo como árbitro internacional.

“ No puedes futurear ni en la vida misma, para empezar, no ha salido de la lista final, esperamos y hemos hecho todos los procesos, los seminarios, las pruebas para estar ahí, esperemos en Dios que se nos dé.

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“Tenemos ya 10 años asistiendo a torneos internacionales, 13 años siendo gafete de FIFA y es muy sencillo, si tú realizas los protocolos que se te requieren, va a ser requerido, no te vuelvas loco en alguna situación”.

La clave para tener un Mundial exitoso

El silbante consideró que el primer partido y las decisiones en ese encuentro determinan mucho para el resto del torneo, por eso siempre piensa en lo que le dijo un colega que fue a una Copa del Mundo.

“El Mundial paso a paso, se construye, en Qatar, tuvimos la dicha de dirigir una semifinal, dirigimos cuatro partidos, fue algo ni siquiera soñado, pero el primero es el más importante, tú no puedes pensar en un segundo o un tercero cuando el primero tuvo una mala decisión, una mala gestión ya no iba más allá”.